Pokémon Karmesin und Purpur: Ein Vulkan-Pokémon lauert in den nächsten 7-Sterne-Raids

The Pokémon Company hat das nächste Pokémon verkündet, das ihr in 7-Sterne-Raids antreffen könnt. Das Event findet erstmals am Wochenende des 14. April um 2:00 Uhr statt und wird am 21. April 2023 um 2:00 Uhr wiederholt. Dabei könnt ihr auf Tornupto treffen.

Tornupto erscheint mit dem Tera-Typ Geist und ist sonst nicht im Spiel anzutreffen. Nur einmal pro Spielstand könnt ihr das Pokémon fangen und wie die 7-Sterne-Raids zuvor wird auch Tornupto ein Titanen-Zeichen tragen.

Tornupto ist eigentlich vom Typ Feuer und existiert seit der zweiten Spielgeneration. Es ist die finale Entwicklungsstufe von Starter Feurigel. Werdet ihr eure Sammlung um das Vulkan-Pokémon erweitern?

Aktuelle Verteilaktionen

The Pokémon Company hat bereits vor einigen Tagen die neueste Verteilaktion zu Pokémon Karmesin und Purpur angekündigt. Diesmal gibt es sogar wieder ein Pokémon! Hierzulande müsst ihr dafür eine GameStop-Filiale besuchen. Hier gibt es weitere Details zur Aktion.

In Kürze steht zudem die Veröffentlichung des nächsten Patches auf dem Plan, der derzeit noch auf Ende April datiert ist. Bestätigt ist bereits, dass ein Fehler behoben wird, bei dem Trainer ein Pokémon-Ei anstelle der Paradox-Pokémon Windewoge und Eisenblatt erhalten haben, bevor sie die Spielversion aktualisierten.

Mit der Ankündigung von „Der Schatz von Zone Null“ versetzte The Pokémon Company im März die Fans von Pokémon Karmesin und Purpur in Vorfreude. Eine Erweiterung zu den Paldea-Abenteuern durfte fest eingeplant werden, aber nun gibt es Gewissheit.

