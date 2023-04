The King of Fighters XV bekommt kostenlosen Kämpfer und weiteren Fahrplan spendiert

In einem neuen Trailer zu The King of Fighters XV enthüllt SNK, dass es in Season 2 nicht nur sechs, sondern gleich sieben neue Kämpfer gibt. Mit Goenitz kommt ein kostenloser Charakter, den alle SpielerInnen von The King of Fighters XV herunterladen können. Er soll im Sommer 2023 mit einem Gratis-Update erscheinen.

Zusätzlich gaben die Verantwortlichen bekannt, dass der bereits angekündigte Kämpfer Kim Kaphwan am 4. April 2023 erschein, also bereits morgen. Die anderen bereits angekündigten KämferInnen Sylvie Paula Paula und Najd sollen ebenso wie Goenitz im Sommer erscheinen.

Außerdem wird es einen öffentlichen Beta-Test geben, in dem die Crossplay-Funktion getestet wird. Die Betaphase soll irgendwann im Frühling 2023 an den Start gehen, also noch vor der Veröffentlichung von Goenitz, Sylvie Paula Paula und Najd.

Der Trailer präsentiert weitere SNK-Neuigkeiten von der Evo Japan 2023. Dazu zählt auch die Ankündigung von The King of Fighters XIII: Global Match für Nintendo Switch und PS4. Im Sommer soll hier auf PS4 zunächst eine Beta stattfinden.

Bildmaterial: The King of Fighters XV, SNK Corporation, PLAION