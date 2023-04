Joy-Con-Drift: Nintendo repariert jetzt kostenlos auch nach Garantie-Ablauf

Viele Nintendo-Fans klagen über Drifting-Probleme mit ihren Joy-Cons. Dabei wandert die Spielfigur oder die Menüsteuerung konsequent in eine Richtung, obwohl der oder die Spielende den Joystick gar nicht berührt. Nintendo bietet nur für dieses Problem jetzt einen kostenlosen Reparatur-Service in ganz Europa an.

Nachdem die hauseigene Seite aktualisiert wurde, können sich Fans nun auf den Service freuen. Die Reparatur ist sogar noch dann kostenlos, wenn die Joy-Cons außerhalb des Garantie-Zeitraums liegen. Allerdings sollten SpielerInnen zuvor einige Schritte ausprobieren, um das Problem zu beheben. Liegt es nicht am Drift, fallen die üblichen Gebühren an.

Diese Regelung galt zuvor nur in Frankreich und Belgien, seit heute gilt sie in der Europäischen Union, Großbritannien und der Schweiz. Im schlimmsten Fall würden bei einem kompletten Austausch des Joy-Cons eigentlich 29,75 Euro fällig werden, die Fans nun sparen.

via Siliconera, Bildmaterial: Nintendo