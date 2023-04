Rhapsody – Marl Kingdom Chronicles: NIS America verrät uns den Termin im neuen Trailer

Mit einem neuen Trailer teilt uns NIS America jetzt mit, dass man die Veröffentlichung von Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles für Nintendo Switch und PS5 in Europa am 1. September 2023 plant. Für PCs sind die Spiele nur einzeln und nicht im Bundle erhältlich.

Eine Deluxe Edition mit einigen Boni findet ihr bereits bei Amazon* für Switch und PS5. Im europäischen NISA Store gibt es darüber hinaus wie üblich auch eine kostenintensivere Limited Edition.

Im Prinzip handelt es sich hierbei um eine Spielsammlung, die aus den Titeln Rhapsody II: Ballad of the Little Princess und Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom besteht. Die lokalisierte Fassung bietet eine englische und japanische Tonspur sowie englische Texte.

Ein musikalisches Abenteuer für das Herz

Erlebt eine harmonische Kombination aus einer spannenden Geschichte und Gesang. Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles ist die Fortsetzung von Rhapsody: A Musical Adventure. Das musikalische Abenteuer wird durch zwei fesselnde Rollenspiele erzählt. Beide Titel erscheinen erstmals im Westen und verbinden eine verbesserte Grafik, bezaubernde Musik und liebenswerte Charaktere miteinander.

Die junge Kururu tritt in Rhapsody II: Ballad of the Little Princess in die Fußstapfen ihrer Mutter Cornet und macht sich auf die Suche nach ihrem eigenen Prinzen. Mit noch mehr Liedern, einem neuen rundenbasierten Kampfsystem und einer neuen und doch vertrauten Geschichte wird dieser Titel eure Herzen zum Singen bringen!

In Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom wird die Geschichte von Rhapsody und seinen Charakteren abgeschlossen. Das überarbeitete und verfeinerte Kampfsystem glänzt mit kombinierten Charakterangriffen und einer zusätzlichen 3D-Kamera.

Der neue Trailer:

