Sonntagsfrage: Welcher Yakuza-Teil ist euer Favorit?

Die Yakuza-Reihe (auch Like a Dragon) kennt heutzutage vermutlich fast jede Spielerin und jeder Spieler. Als die Reihe 2006 das Licht der Welt erblickte, war das noch nicht so. Obwohl die Reihe schon damals einen sehr beachtlichen Inhalt, gute Charaktere und emotionale Erzählungen bot, kam sie nicht aus der Nische heraus. Letztgenannte Erzählungen drehten sich in den ersten Teilen um Kazuma Kiryu und seine Handlungen in der japanischen Unterwelt sowie Tokio. Dazu kommen unzählige Minispiele und Nebenaktivitäten, die die Reihe auszeichnen.

Mittlerweile besteht die Reihe nicht mehr ausschließlich aus Kazuma Kiryu und hat ebenfalls einige Spin-off-Spiele kreiert. Um Letztere soll es in der heutigen Sonntagsfrage jedoch weniger gehen. Wir blicken auf die Yakuza-Reihe und möchten euer Lieblingsspiel aus der Reihe erfahren.

