Blaze Union: Story to Reach the Future Remaster erscheint im April für Nintendo Switch

Blaze Union: Story to Reach the Future ist ein Strategie-RPG, das in Japan ursprünglich am 27. Mai 2010 für die PSP erschien. Nun erscheint mit Blaze Union: Story to Reach the Future Remaster eine moderne Version des Titels. Die Veröffentlichung in Japan ist für den 27. April 2023 angekündigt. Es ist nicht bekannt, ob es das Spiel nach Europa schafft.

Was jedoch bekannt ist: Momentan befinden sich zusätzlich Mobile-Versionen für Android und iOS in der Entwicklung. Wer sich jedoch mit der Switch-Version zufriedengibt, kann den Titel für umgerechnet 16 Euro im japanischen Nintendo eShop vorbestellen.

Darum geht es im Blaze Union Remaster

In dem Taktik-Rollenspiel schlüpfen wir in die Rolle von Garlot, dem Anführer von Gram Blaze. Er ist in den Slums von Tiera aufgewachsen und gründet zusammen mit seinen Freunden Siskier und Jenon einen Bund, um die Armen vor der Tyrannei der Reichen zu schützen.

Für das HD-Remaster wurden die Steuerung optimiert und einige Komfortfunktionen hinzugefügt. Dazu zählen beispielsweise:

Rückspulfunktion

Automatische Speicherfunktion

Einfacher Modus

Nightmare-Modus

Das Spiel bietet abhängig von unseren Entscheidungen drei verschiedene Richtungen mit vier unterschiedlichen Enden. In Blaze Union: Story to Reach the Future Remaster werden zudem ernste Themen wie Rassismus, Rache, mentaler Stress und Traumata behandelt.

Der Trailer zum HD-Remaster:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Blaze Union: Story to Reach the Future Remaster, Sting, Atlus