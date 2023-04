20.000 Jahre nach Aussterben der Menschen: The Library of Babel lädt jetzt zum Stealth-Platforming

Der exotische, handgezeichnete Stealth-Plattformer The Library of Babel ist ab sofort für PlayStation, Xbox, Switch und PCs erhältlich. Aus diesem Anlass haben der Publisher Neon Doctrine und der Entwickler Tanuki Game Studio den entsprechenden Launchtrailer veröffentlicht.

Ein mysteriöser Mordfall in Babel

The Library of Babel ist inspiriert von der gleichnamigen Kurzgeschichte von Jorge Luis Borges und ist in einer Welt 20.000 Jahre nach dem Aussterben der Menschheit angesiedelt. Die Welt wird von Robotern regiert, die selbst nur wenig über ihre mythischen Schöpfer wissen. Alles ist in Ordnung, bis eine Bibliothek entdeckt wird, die alles enthält, was jemals geschrieben wurde. Der Vorbote für ein Chaos.

Ihr spielt als Ludovik, ein Sucher, der einen Mordfall in Babylon untersuchen soll. Als der Ausnahmezustand ausgerufen wird, begebt ihr euch auf immer gefährlicheres Terrain. Ihr verfolgt nicht nur die Spur des Mörders, sondern löst auch das Geheimnis um die Bibliothek.

Versprochen werden handgezeichnete 2D-Umgebungen, tödliche Hindernisse und Gegner und Dialog- und Inventarverwaltungen, die von 90er-Jahre-Grafikadventures inspiriert sind.

Der Launchtrailer

Bildmaterial: The Library of Babel, Neon Doctrine, Tanuki Game Studio