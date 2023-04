Neuer Trailer zu Fairy Fencer F: Refrain Chord präsentiert euch das Taktik-Gameplay

Nach der Vorstellung des konkreten Termins geht es jetzt weiter mit Einblicken zu Fairy Fencer F: Refrain Chord. Idea Factory veröffentlichte einen neuen Gameplay-Trailer, den ihr unten seht.

Der Titel soll am 25. April 2023 in Europa und Nordamerika für PS4, PS5 und Nintendo Switch erscheinen. PCs via Steam werden am 23. Mai bedient. Die Standardversion kann ab sofort unter anderem bei Amazon* vorbestellt werden, die Limited Edition gibt es im Online-Store von Idea Factory.

Refrain Chord vereint eine Vielzahl von Charakteren aus der Serie. Es gibt jedoch auch neue Fencers und Fairies, zudem tauchen neuerdings auch Musen auf. Die strategischen Kämpfe finden auf Karten mit verschiedenen Höhenstufen statt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Fairy Fencer F: Refrain Chord, Idea Factory, Compile Heart, Sting