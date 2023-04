SAND LAND: Erster Trailer zur „visuellen Adaption“ von Akira Toriyamas Manga

Im letzten Jahr kündigten Bandai Namco und Mangaka Akira Toriyama ihr gemeinsames Projekt vor – eine „visuelle Adaption“ von Toriyamas Manga SAND LAND.

Nun liefert Bandai Namco einen ersten 60-sekündigen Trailer zur geplanten Umsetzung, bei der es sich offensichtlich um einen CG-Anime-Film handelt, der seine Premiere am 18. August feiern soll. Sunrise, Kamikaze Douga und ANIMA zeichnen sich für die Produktion verantwortlich.

Die Gelegenheit nutzte man zusätzlich, um die Besetzung zu enthüllen:

Cast

Team

Davon handelt SAND LAND:

In einer Wüstenwelt, in der sowohl Dämonen als auch Menschen unter extremer Wasserknappheit leiden, bilden Beelzebub, der Prinz der Dämonen, und Rao, ein Kleinstadt-Sheriff, ein Tag-Team und begeben sich auf die Suche nach dem Phantomsee irgendwo in der Wüste.