Wer zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda eine der limitierten „Switch 2“-Konsolen ergattern wollte, musste bislang ziemlich schnell sein. Sowohl zum Verkaufsstart als auch bei einer erneuten Verfügbarkeit Anfang November war das Sondermodell innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Jetzt gibt es einen neuen Hinweis darauf, wann Fans eine weitere Chance bekommen könnten.

Neue Konsolen möglicherweise im Januar

Auf der offiziellen amerikanischen Nintendo-Store-Seite der Zelda 40th Anniversary Switch 2 ist ein interessanter Hinweis aufgetaucht. Demnach sollte im Januar 2027 neuer Bestand eintreffen. Ob das auch für Europa und damit den deutschen Nintendo Store zutrifft, ist allerdings unklar.

Dass Nintendo an weiteren Konsolen arbeitet, ist allerdings keine große Überraschung. Bereits nach dem ersten Ausverkauf hatte sich Bill van Zyll, Vice President und General Manager von Nintendo of Latin America, zur Situation geäußert.

Demnach habe das Unternehmen die enorme Nachfrage nach der Jubiläumskonsole unterschätzt. Nintendo wolle deshalb gemeinsam mit dem Handel daran arbeiten, künftig ausreichend Exemplare bereitzustellen. Einen konkreten Zeitplan konnte van Zyll damals allerdings nicht nennen.

Technisch unterscheidet sich das Sondermodell nicht von einer gewöhnlichen Switch 2. Dafür gibt es ein besonderes Zelda-Design mit entsprechend gestalteten Joy-Con 2, einer verzierten Dockingstation und einer speziellen Rückseite der Konsole.

Der Zelda-Hype hält weiter an

Dass die Nachfrage so groß ausfällt, dürfte auch mit dem Erfolg von The Legend of Zelda: Ocarina of Time (aktuell bei Amazon* 10 Euro günstiger) zusammenhängen. Das Remake erschien nur eine Woche nach der Jubiläumskonsole und entwickelte sich unmittelbar zu einem Verkaufsschlager.

Über 5,2 Millionen Exemplare wurden laut Nintendo bereits in den ersten vier Tagen weltweit verkauft. Damit ist das Abenteuer inzwischen das zweiterfolgreichste „Switch 2“-Spiel hinter Mario Kart World.

Auch bei der begehrten Okarina als Merchandise-Artikel greift Nintendo inzwischen zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Interessierte müssen sich für den Kauf registrieren und eine bestimmte Spielzeit auf ihrem Nintendo-Account vorweisen können.

Und möglicherweise ist für das Remake noch nicht Schluss. Gerüchte sprechen von einer kostenpflichtigen Master-Quest-Erweiterung, die eine schwierigere und veränderte Version des Abenteuers bieten könnte. Offiziell angekündigt wurde ein solcher Zusatzinhalt bislang allerdings nicht.

Ohnehin ist das Jubiläumsjahr von Zelda noch lange nicht vorbei. Am 30. April 2027 soll der Live-Action-Film The Legend of Zelda in die Kinos kommen. Auch weitere Merchandise-Produkte, darunter LEGO-Sets und amiibo-Figuren, stehen auf dem Programm.

Wer bislang bei der Jubiläumskonsole leer ausgegangen ist, sollte den Nintendo Store also im Auge behalten. Vielleicht klappt es ja im Januar mit dem nächsten Anlauf.

via GameRant, Bildmaterial: Nintendo