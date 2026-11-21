Wenn GfK Entertainment in der Schlagzeile zu den aktuellen deutschen Verkaufscharts eine Xbox-Series-Platzierung hervorhebt, dann weiß man: So viel kann nicht passiert sein.

In der Woche nach Zelda: Ocarina of Time (aktuell bei Amazon* 10 Euro günstiger) und vor Grand Theft Auto VI war das allerdings auch zu erwarten. Insgesamt bleibt das Remake des Zelda-Klassikers von 1998 auch plattformübergreifend das meistverkaufte Spiel. Nintendo Switch Sports Resort rückt auf Rang zwei vor. Pokémon-Legenden: Z-A geht auf Rang drei ins Ziel.

Die gleiche Doppelspitze zeigt sich auch in den „Switch 2“-Rankings. In den Switch-Charts tauschen Minecraft (wieder auf eins) und EA Sports FC 27 die Ränge. In den PS5-Charts übernehmen Call of Duty: Modern Warfare 4 und Marvel’s Wolverine die Spitzenpositionen von Vorwochensieger EA Sports FC 27.

Und in den Xbox-Series-Charts gibt es eben die deutlichste Bewegung: Hier steigt Legacy of Kain: Defiance Remastered auf Rang zwei hinter EA Sports FC 27 ein. Das Remaster des 23 alten Spiels kann in den anderen Rankings offenbar keine nennenswerten Spuren hinterlassen.

Apropos Zelda: Schon vor Wochen hat Nintendo zwei schöne Okarina-Modelle anlässlich der Veröffentlichung von Zelda: Ocarina of Time angekündigt. Wann diese erscheinen und wie man sie vorbestellen kann, das war bis heute offen. Jetzt hat Nintendo das Rätsel aufgelöst – und nicht alle Fans halten die Lösung für cool.

Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo