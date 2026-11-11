Offizielle, weltweite Zahlen: Remake von Zelda: Ocarina of Time feiert starken Verkaufsstart

Dass The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 ein Erfolg werden könnte, zeichnete sich bereits ab. Erst kürzlich berichteten wir über die beeindruckenden Verkaufszahlen aus Großbritannien, wo das Remake den zweitgrößten physischen Verkaufsstart der Zelda-Geschichte hinlegte.

Jetzt hat Nintendo erstmals offizielle weltweite Verkaufszahlen veröffentlicht. Und die können sich durchaus sehen lassen.

Über fünf Millionen Verkäufe in nur vier Tagen

Wie Nintendo bekannt gab, verkaufte sich The Legend of Zelda: Ocarina of Time in den ersten vier Tagen nach seiner Veröffentlichung am 5. November weltweit mehr als 5,2 Millionen Mal. Allein in Japan gingen 810.000 Exemplare über die Ladentheke beziehungsweise den digitalen Tresen.

Damit legt das Remake den bislang erfolgreichsten weltweiten Vier-Tage-Verkaufsstart eines von Nintendo veröffentlichten „Switch 2“-Spiels hin.

Lediglich Mario Kart World hat sich auf der neuen Konsole insgesamt bislang häufiger verkauft. Allerdings ist der Fun-Racer auch schon deutlich länger erhältlich.

Für ein Remake eines ursprünglich 1998 veröffentlichten Nintendo-64-Klassikers ist das jedenfalls ein beachtlicher Auftakt.

Wie schlägt sich das Remake gegen andere Zelda-Spiele?

Ein Blick auf die jüngere Vergangenheit zeigt allerdings auch, dass die Zelda-Reihe schon größere Verkaufsstarts erlebt hat.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verkaufte sich 2023 innerhalb von nur drei Tagen mehr als zehn Millionen Mal. Allerdings war die ursprüngliche Switch damals bereits seit sechs Jahren auf dem Markt und hatte eine installierte Basis von rund 125 Millionen Konsolen erreicht. Die Switch 2 kommt derzeit hingegen auf etwas mehr als 26 Millionen verkaufte Einheiten.

Auch der Vergleich mit Breath of the Wild ist interessant. Das Abenteuer verkaufte sich 2017 allein in den USA innerhalb seiner ersten rund fünf Wochen mehr als 1,3 Millionen Mal – verteilt auf Nintendo Switch und Wii U. Die Zahlen sind aufgrund der unterschiedlichen Zeiträume und Märkte allerdings nur bedingt vergleichbar.

Unterm Strich steht für Nintendo dennoch ein äußerst erfolgreicher Start. Und angesichts der vergleichsweise jungen Switch 2 dürfte Ocarina of Time noch einiges an Verkaufspotenzial besitzen. Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* bestellen könnt, erschien am 5. November exklusiv für Nintendo Switch 2.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo