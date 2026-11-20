Schon vor Wochen hat Nintendo zwei schöne Okarina-Modelle anlässlich der Veröffentlichung von Zelda: Ocarina of Time (aktuell bei Amazon* 10 Euro günstiger) angekündigt. Wann diese erscheinen und wie man sie vorbestellen kann, das war bis heute offen. Jetzt hat Nintendo das Rätsel aufgelöst – und nicht alle Fans halten die Lösung für cool.

Angesichts des zu erwartenden Ansturms hat Nintendo nämlich, wie in der Vergangenheit schon öfter geschehen, Voraussetzungen für den Kauf aufgestellt. Ihr erhaltet sowohl die spielbare als auch die elektronische Okarina nur auf Einladung. Dafür müsst ihr euch anmelden – aber das allein wird nicht reichen.

Neben der fristgerechten Anmeldung bis zum 22. November mit allen Formalitäten wird eine Spielzeit von mindestens 10 Stunden für Zelda: Ocarina of Time (Switch 2) vorausgesetzt. Wer im Launchzeitraum nicht genug Zeit hatte (oder, wie der Autor, zunächst das Original bei Switch Online beendet hat) guckt in die Röhre.

Auf der anderen Seite loben Fans natürlich, dass die Bedingungen die zu erwartenden Scalper fernhalten. Die 10-stündige Spielzeit ist dazu sicherlich ein adäquates Mittel, oder?

Geht’s auch anders?

Hoffnung bleibt: Nintendo schreibt konkret, der Kauf wird „zunächst nur auf Einladung“ im Nintendo Store möglich sein. Zunächst – das bedeutet, Restbestände, die über die Anmeldungen hinausgehen, könnten in den freien Verkauf gelangen. Allein, dazu fehlt die Fantasie.

Hier geht es zur Anmeldung bei Nintendo. Falls ihr die Voraussetzungen nicht erfüllt, bleibt euch möglicherweise nur der Import oder der Zweitmarkt. Dass sich beides nicht so günstig erweisen wird wie der Kauf direkt im Nintendo Store, liegt auf der Hand. Die spielbare Okarina kostet 34,99 Euro und bietet Noten aus dem Spiel als Bonus. Die elektronische Okarina kostet 49,99 Euro und kommt mit einem speziellen Ständer.

Bildmaterial: Nintendo