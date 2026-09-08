Der Zelda-Film verrät endlich seinen Titel – doch auf eine Sache warten wir weiter

Schon 2023 wurde der Film zu The Legend of Zelda erstmals offiziell angekündigt. Danach geisterten zahlreiche Meldungen und Gerüchte durchs Netz, bis Nintendo im vergangenen Jahr endlich erste Bilder vom Set zeigte und damit auch die beiden HauptdarstellerInnen bestätigte: Bo Bragason übernimmt die Rolle von Zelda, Benjamin Evan Ainsworth spielt Link.

In diesem Jahr folgte schließlich die Nachricht, dass die Dreharbeiten abgeschlossen sind. Auch der Kinostart steht inzwischen fest. Eigentlich fehlt damit nur noch eines: ein richtiger Trailer. Doch darauf müssen Fans weiterhin warten.

Zelda braucht offenbar keinen Nebentitel

Statt eines ausführlichen Trailers wurde jetzt lediglich ein sehr kurzer Teaser veröffentlicht, der vor allem den offiziellen Titel bestätigt. Und der könnte kaum simpler ausfallen: Der Film heißt schlicht The Legend of Zelda.

Einen zusätzlichen Untertitel gibt es nicht – bei einer der bekanntesten Nintendo-Marken dürfte schließlich auch so ziemlich klar sein, worum es geht. Miyamoto brachte außerdem zum Ausdruck, man würde verstehen, wieso es keinen Untertitel gibt, wenn man den Film gesehen hat.

Nintendo bringt die Live-Action-Verfilmung gemeinsam mit Sony Pictures auf die große Leinwand. In Deutschland soll The Legend of Zelda am 30. April 2027 in den Kinos starten. Wann wir Link und Zelda endlich ausführlicher in einem richtigen Trailer zu Gesicht bekommen, bleibt vorerst offen.

Bildmaterial: Nintendo