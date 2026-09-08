Der Zelda-Film verrät endlich seinen Titel – doch auf eine Sache warten wir weiter

Schon 2023 wurde der Film zu The Legend of Zelda erstmals offiziell angekündigt. Danach geisterten zahlreiche Meldungen und Gerüchte durchs Netz, bis Nintendo im vergangenen Jahr endlich erste Bilder vom Set zeigte und damit auch die beiden HauptdarstellerInnen bestätigte: Bo Bragason übernimmt die Rolle von Zelda, Benjamin Evan Ainsworth spielt Link.
In diesem Jahr folgte schließlich die Nachricht, dass die Dreharbeiten abgeschlossen sind. Auch der Kinostart steht inzwischen fest. Eigentlich fehlt damit nur noch eines: ein richtiger Trailer. Doch darauf müssen Fans weiterhin warten.
Zelda braucht offenbar keinen Nebentitel
Statt eines ausführlichen Trailers wurde jetzt lediglich ein sehr kurzer Teaser veröffentlicht, der vor allem den offiziellen Titel bestätigt. Und der könnte kaum simpler ausfallen: Der Film heißt schlicht The Legend of Zelda.
Einen zusätzlichen Untertitel gibt es nicht – bei einer der bekanntesten Nintendo-Marken dürfte schließlich auch so ziemlich klar sein, worum es geht. Miyamoto brachte außerdem zum Ausdruck, man würde verstehen, wieso es keinen Untertitel gibt, wenn man den Film gesehen hat.
Nintendo bringt die Live-Action-Verfilmung gemeinsam mit Sony Pictures auf die große Leinwand. In Deutschland soll The Legend of Zelda am 30. April 2027 in den Kinos starten. Wann wir Link und Zelda endlich ausführlicher in einem richtigen Trailer zu Gesicht bekommen, bleibt vorerst offen.
Bildmaterial: Nintendo
6 Kommentare
Und nur EIN Spiel. Ein REMAKE zu 40 Jahren.
Klar ist das Ding mega, aber für 40 Jahre SEHR billig, wenn das alles ist.
Glaube, dieses Segment hat einen maximal verdutzt zurückgelassen. Ich meine, was war die Info, die hier gedroppt wurde letztendlich? Dass der Film keinen Untertitel besitzt? Ganz ehrlich, hätte man sich komplett sparen können ohne einen ersten Teaser. Man brauchte halt noch was, um die Zeit etwas zu füllen, aber das war wohl der Inbegriff eines Fillers. Glaube, jeder hätte hier mit einem kurzen Teaser gerechnet, um mal ein kleines Gefühl für den Film zu entwickeln.
Ja, denke ich auch. Sie hätten ruhig noch kurz etwas zeigen können. Ein kleiner Teaser wäre wirklich nicht zu viel verlangt gewesen. 😅
Auch wenn ich selbst null Interesse am Film habe seit bekannt ist, daß es n Live-Action-Streifen wird, hätte ich bei der heutigen Direct erwartet das erste Szenen gezeigt werden oô
Die einzige Info ist eigentlich, dass man nun quasi durch die Blume verraten hat, dass es sich nicht auf einen bestimmten Zelda Teil fokussieren wird, wie man bisher ja doch eher annahm. Es wird eher was eigenes basierend auf der ganzen Zelda Geschichte. Es wird also sicherlich ein bunter Haufen an Chars und Elemente aus verschiedenen Zelda Spielen auftauchen.
Und du hast vollkommen recht. Das hät man sich im Prinzip so auch sparen können und einfach bei Twitter nebenbei erwähnen können xD Hier keinen Trailer zu zeigen ist wirklich albern.
Aber naja Nintendo halt... Wie du so schön gesagt hast "Den großen Firmen sind Jubiläen egal" ... und wie ich schon meinte "ich erwarte enttäuscht zu werden" ... naja... nun wurde selbst meine Enttäuschung enttäuscht aber gut... Auch das gehört wohl irgendwie zur typischen unvorhersehbaren Nintendo Mystik xD