Nintendo legt zum Zelda-Jubiläum nach: Link und Epona aus LEGO kommen auch noch

Zum 40. Geburtstag von The Legend of Zelda lässt Nintendo einiges springen. Im Rahmen der Jubiläums-Direct wurde neben Neuigkeiten zum Remake und Film auch ein weiteres LEGO-Set vorgestellt. Dieses Mal steht wieder Ocarina of Time im Mittelpunkt – mit Link und seiner treuen Begleiterin Epona.

Das offiziell The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Link & Epona getaufte Set besteht aus 1.750 Teilen und wird von Nintendo als Sammlermodell für Erwachsene beschrieben. Einen ersten (beiläufigen) Blick auf das fertige Modell gab es während der Direct ebenfalls. Das Set ist allerdings noch nicht im LEGO-Store und Nintendo Store gelistet.

Kommen Link und Epona im Frühjahr 2027?

Es wird davon ausgegangen, dass das Set im Frühjahr 2027 erscheinen soll. Einen Preis haben Nintendo und LEGO bislang nicht genannt. Es ist nach dem großen 2-in-1-Deku-Baum und dem Ocarina-of-Time-Set „Das letzte Gefecht“ bereits die nächste Zusammenarbeit rund um Links Abenteuer.

Überhaupt stand die Direct ganz im Zeichen des Zelda-Jubiläums. Nintendo zeigte erstmals ausführliches Gameplay zum Remake Ocarina of Time, das bereits am 5. November 2026 erscheinen soll. Auch zum kommenden Zelda-Kinofilm gab es einen kurzen Teaser samt Bestätigung des schlichten offiziellen Titels.

Abgerundet wird das Jubiläumsprogramm durch weitere neue amiibo, die Nintendo ebenfalls noch veröffentlichen möchte. Zelda-Fans werden damit über den eigentlichen 40. Geburtstag hinaus bis weit ins kommende Jahr mit Neuheiten versorgt.

via IGN, Bildmaterial: Nintendo, LEGO