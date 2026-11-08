Dataminer finden Hinweise auf diese vermissten Inhalte in Zelda: Ocarina of Time

Seit wenigen Tagen ist The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 erhältlich. Trotz hervorragender Wertungen gibt es allerdings einen Kritikpunkt, den auch wir in unserem Test angesprochen haben: Das Master Quest fehlt. Die alternative Version des Klassikers mit veränderten und anspruchsvolleren Dungeons ist im Remake nicht enthalten.

Doch möglicherweise muss das nicht so bleiben. Dataminer haben jetzt interessante Hinweise in den Spieldateien entdeckt, die auf eine mögliche nachträgliche Veröffentlichung hindeuten könnten.

Master Quest als „kostenpflichtiger“ DLC?

Der für seine technischen Analysen bekannte Dataminer MrCheeze hat im Programmcode des Remakes mehrere Verweise auf „MQ“ entdeckt. Besonders interessant sind dabei die Bezeichnungen „HasMQ“, „IsMQModeExist“, „NewGameMQ“ und „ReleaseMQ“. Publik machte er die Meldung über BlueSky.

Dass „MQ“ für Master Quest steht, liegt angesichts dieser Bezeichnungen durchaus nahe. Noch spannender sind allerdings weitere Erkenntnisse, über die unter anderem OatmealDome berichtet hat.

Demnach deuten die gefundenen Daten darauf hin, dass Master Quest nicht einfach durch ein kostenloses Update freigeschaltet wird, sondern an den Besitz eines DLCs geknüpft sein könnte.

Auch spielerische Details lassen sich offenbar bereits aus den Dateien ableiten. So soll die Spielwelt gespiegelt sein, während die Dungeons Veränderungen aufweisen. Sogar die aus dem ursprünglichen Master Quest bekannten Kühe in Lord Jabu-Jabus Bauch sollen wieder auftauchen.

Nintendo hält sich bislang bedeckt

Interessanterweise wurde Zelda-Produzent Eiji Aonuma erst kürzlich von IGN auf das fehlende Master Quest angesprochen. Eine konkrete Antwort gab es allerdings nicht.

„Wenn sich den Entwicklern die Gelegenheit bietet, darüber nachzudenken, was die Zukunft bringen könnte, möchten wir ihnen diese Möglichkeit offenlassen“, erklärte Aonuma unter anderem. Eine Ankündigung habe man derzeit jedoch nicht zu machen.

Die neuen Funde verleihen dieser zurückhaltenden Aussage nun natürlich eine zusätzliche Portion Spannung.

Dabei sollte man allerdings vorsichtig bleiben: Dateieinträge sind noch keine Bestätigung für einen kommenden DLC. Denkbar ist ebenso, dass es sich um Überreste einer früheren Entwicklungsphase oder um bislang verworfene Pläne handelt.

Immerhin genießen sowohl MrCheeze als auch OatmealDome in der Nintendo- bzw. Zelda-Community einen guten Ruf. Anders als bei vielen klassischen Insider-Gerüchten basieren ihre Erkenntnisse auf technischen Untersuchungen der tatsächlichen Spieldateien.

Ob Nintendo den Master Quest-Modus tatsächlich noch nachliefert, bleibt vorerst offen. Für Fans, die sich eine zusätzliche Herausforderung im Remake wünschen, sind die Entdeckungen aber zumindest ein interessantes Lebenszeichen.

Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* bestellen könnt, erschien am 5. November exklusiv für Nintendo Switch 2.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo