„Weltweites Phänomen“ – Nintendo hat den Hype um Zelda: Ocarina of Time unterschätzt

Dass The Legend of Zelda: Ocarina of Time zu den meist erwarteten Spielen des Jahres gehört, dürfte niemanden überraschen. Doch offenbar hat selbst Nintendo unterschätzt, wie groß die Begeisterung für das kommende Switch-2-Remake tatsächlich ausfallen würde.

Besonders begehrt ist die Nintendo Switch 2 – The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition, die in vielen Regionen innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war. Jetzt macht Nintendo zumindest Hoffnung auf Nachschub.

„Ein weltweites Phänomen“

Im Gespräch mit Coelho äußerte sich Bill van Zyll, Vice President und General Manager von Nintendo in Lateinamerika, zur enormen Nachfrage. Dabei räumte er ein, dass Nintendo vom Ausmaß des Erfolgs selbst überrascht worden sei.

„Nun, wenn wir damit gerechnet hätten, wären wir nicht in dieser Situation, oder? Zumindest nicht in diesem Ausmaß. Ich kann Ihnen versichern, dass es sich um ein globales Phänomen handelt. Dieses Problem gibt es wirklich überall“, so Bill van Zyll.

Laut van Zyll habe man zwar mit einer positiven Resonanz gerechnet, die tatsächliche Nachfrage aber unterschätzt. Das Problem beschränke sich dabei keineswegs auf einzelne Märkte. Sowohl in Brasilien als auch in den USA und anderen Regionen seien Produkte teilweise vergriffen und Vorbestellkontingente ausgeschöpft. Nintendo entschuldige sich für die Situation und arbeite bereits daran, zusätzliche Ware bereitzustellen.

Auch die spezielle „Switch 2“ soll zurückkehren

Besonders interessant dürfte für viele Fans die Frage sein, ob auch die ausverkaufte Jubiläumskonsole noch einmal erhältlich sein wird. Hier hatte van Zyll tatsächlich gute Nachrichten:

„Ja. Ich kann Ihnen im Moment noch keine Termine nennen. Wir arbeiten daran. Auch die Stückzahlen kann ich Ihnen derzeit noch nicht nennen. Auch hier gilt: Wir arbeiten daran, aber das ist der Plan, den wir derzeit haben – der spezielle Controller, die Hardware, die Software.“

Nintendo plant also Nachlieferungen der Jubiläumskonsole, des speziellen Controllers und des Spiels. Wann diese erfolgen und welche Mengen verfügbar sein werden, konnte van Zyll allerdings noch nicht verraten. Ob und wann deutsche Händler ebenfalls zusätzliche Kontingente erhalten, bleibt abzuwarten.

Übrigens hatte sich van Zyll im gleichen Gespräch mit Coelho auch zur Zukunft physischer Spiele bei Nintendo geäußert. Dabei betonte er, dass Nintendo wisse, was sich die Fans wünschen. Alle Einzelheiten dazu findet ihr in unserem entsprechenden Beitrag.

Die Nintendo Switch 2 – The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition erscheint am 29. Oktober 2026. The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint dann am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo