Sony macht es Nintendo nach: PlayStation 5 wird deutlich günstiger – aber nur im Heimatland

Habt ihr das eigentlich mitbekommen? In Japan gibt es ein „Switch 2“-Modell, das über 150 Euro günstiger ist. Nicht unerheblich, angesichts der nicht ganz kostengünstigen Konsole. Warum das so ist, darüber haben wir hier berichtet. Jetzt macht es Sony gewissermaßen Nintendo nach.

Während der abendlichen State of Play, die sich ausschließlich japanischen und asiatischen Games widmete und somit natürlich auch speziell auf den Heimatmarkt zugeschnitten war, kündigte Sony eine günstigere PlayStation 5 Digital Edition ausschließlich für Japan an.

Derzeit kostet die PS5 Digital Edition in Japan 72.980 Yen, was umgerechnet etwa 475 US-Dollar sind. Die kostengünstigere Japan-only-Version kostet 55.000 Yen, also etwa 355 US-Dollar. Die Konsole ist damit zwar 120 US-Dollar günstiger und auch günstiger als beispielsweise in den USA (499,99 US-Dollar) – allerdings nach mehreren Preiserhöhungen immer noch teurer als zum Launch.

Wie die japanische Switch 2 ist auch diese PS5 ausschließlich mit japanischen Bildschirmtexten und japanischen Netzwerk-Accounts nutzbar. Die günstige PS5 ist möglicherweise auch eine Reaktion auf Kritik von Third-Party-Publishern. So machte Capcom-Präsident Haruhito Tsujimoto beispielsweise direkt den Preis der PS5 für schwächelnde Verkaufszahlen von Monster Hunter Wilds verantwortlich.

via VGC, Gematsu, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment