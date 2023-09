Wandering Sword: Das Wuxia-RPG mit der besonderen Pixel-Optik ist ab sofort erhältlich

Der Publisher Spiral Up Games und der Entwickler The Swordman Studio (ehemals Xiameng Game) haben kürzlich den neuen Launchtrailer zum erschienenen Rollenspiel im Wuxia-Stil Wandering Sword veröffentlicht. Der Titel ist exklusiv für PCs via Steam zum Preis von 24,50 Euro erhältlich. Zum Launch gibt es einen Rabatt von 12 Prozent.

Pixel-Rollenspiel mit besonderem Touch

Das im Mai 2022 angekündigte Spiel erinnert mit seiner Optik unweigerlich an die HD2D-Titel von Square Enix. Publisher Spiral Up Games verspricht antike Orte, eine reiche Geschichte, Heldentaten und coole Kampfkünste.

Wuxia ist ein Genre der chinesischen Literatur oder chinesischer Filme, in dem Kämpfe von Soldaten, Schwertkämpfern und anderen sowie historische oder pseudohistorische Schauplätze im Vordergrund stehen und oft um fantastische Elemente ergänzt werden.

Der Launchtrailer

via Gematsu, Bildmaterial: Wandering Sword, Spiral Up Games, The Swordman Studio