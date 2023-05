Never Grave: The Witch and The Curse sieht aus wie Hollow Knight mit besonderem Kniff

Pocket Pair hat bekannt gegeben, dass man die Arbeiten an Never Grave: The Witch and The Curse aufgenommen hat. Dabei handelt es sich um ein Metroidvania mit Roguelite-Elementen, das vom Stil und vom Gameplay her zunächst an Hollow Knight erinnert.

Doch es gibt einige Besonderheiten, die den Titel unterscheiden. Es ist beispielsweise möglich, das Spiel mit bis zu vier SpielerInnen zu erleben. Eine Person übernimmt dabei die Kontrolle der Hexe, die anderen drei sind nur Hexenhüte, die die Kontrolle von besiegten Gegnern übernehmen können. Die übernommenen Gegner haben einzigartige Fähigkeiten, die im Kampf genutzt werden können.

Es gilt außerdem, die zerstörte Stadt mithilfe der aus Dungeons gesammelten Materialien wiederaufzubauen. Auch diese Aufgabe könnt ihr als Viererteam erledigen. Es ist möglich, auf Feldern Pflanzen anzubauen. Ihr könnt damit Nahrung und Tränke herstellen, um euch auf den nächsten Kampf vorzubereiten.

Das Metroidvania x Roguelite im Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Never Grave: The Witch and The Curse, Pocket Pair