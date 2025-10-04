Die erfolgreichsten Gacha-Games im September: Netmarble schafft, was Sony vergeigte

Im zurückliegenden September gibt es einen neuen, großen Namen in den Gacha Revenue Charts: Destiny Rising von Netmarble hatte einen grandiosen Start und stieg mit über 10 Millionen Vorregistrierungen und einem entsprechenden Umsatz sofort auf Platz 13 ein.

Böse Zungen behaupten, dass es Netmarble brauchte, um eine erfolgreiche Sony-Marke im F2P-Live-Service-Bereich zu etablieren – nach der Einstellung von Concord wurde auch Marathon auf unbekannte Zeit verschoben. Mit 11,1 Millionen USD Umsatz bei Destiny Rising braucht sich zumindest Netmarkbe keine finanziellen Sorgen zu machen. Ebenfalls neu dabei ist ACECRAFT, ein Bullet-Hell-Shooter, der dank auch einer kuriosen „Tom und Jerry“-Kollaboration direkt auf Platz 31 einstieg.

Apropos finanzielle Sorgen: Ein weiterer guter Monat bei Puzzle & Dragons sorgt für gute Stimmung im Unternehmen. Die Abberufung des Präsidenten von GungHo Online Entertainment ist vorerst abgewendet.

Fan-Aktion trägt Love and Deepspace an die Spitze

Von uns Europäern größtenteils unbemerkt schlich sich das Otome-Dating-Spiel Love and Deepspace nach vielen Monaten in Lauerstellung zum ersten Mal Platz 1. Auslöser war eine gigantische Fan-Kampagne zum Geburtstag des Charakters Zane. In Südkorea und China wurden über 23.000 Werbebildschirme geschaltet, es gab Drohnenshows, Mall-Events und sogar Themenpark-Umdekorierungen. [5]

Mit mehr als 53 Millionen US-Dollar Umsatz im September konnte die Dating-Sim die starke RPG-Konkurrenz hinter sich lassen. Qualitativ gibt es am Spiel auch wenig auszusetzen: Die Gamescom-Awards 2025 kürten es zu Recht zum besten Mobile Game.

Der Spitzenreiter des letzten Monats, Fate/Grand Order, kann sich auch nach seinem 10-jährigen Jubiläum unerwartet stark auf Platz 4 halten. Auf Platz 2 hat sich nach dem gelungenen Nord-Krai-Update zum 5. Jahrestag Genshin Impact einsortiert.

Bewegung auf den hinteren Plätzen

Etwas enttäuschend performt Zenless Zone Zero auf Platz 15. Selbst mit flotten Sprüchen, Mechas und nackten Füßen kann das Update rund um das Obol-Squad die Fans nicht binden wie andere Hoyoverse-Spiele zuvor. Ähnlich ergeht es Infinity Nikki, das trotz des lang erwarteten Housing-Updates offenbar bereits zu viele Fans verärgert hat, um in den Top 30 zu landen. Persona 5: The Phantom X steht trotz SEGAs Verbesserungen im Gacha-System kurz davor, aus den Top 50 zu fallen.

Final Fantasy VII: Ever Crisis hatte dagegen rund um sein 1-jähriges Jubiläum einen starken Monat und konnte 30 Plätze gut machen. Es landet auf Platz 34. Ebenso einen starken Monat hatte SLIME – ISEKAI Memories auf Platz 46, das um 28 Ränge klettern konnte.

Die Top 10 in US-Dollar:

(03.) Love and Deepspace (Infold Games / PaperGames, China) – 53.400.000 (07.) Genshin Impact (MiHoYo / Cognosphere, China / Singapur) – 43.885.000 (05.) Honkai: Star Rail (MiHoYo / Cognosphere, China / Singapur) – 38.525.000 (09.) Naruto Mobile (China Version) (Shenzhen Tencent, China) – 30.250.000 (01.) Fate/Grand Order (Delightworks / Aniplex Inc., Japan) – 29.935.000 (08.) Arknights (YoStar Ltd, China) – 27.550.000 (04.) Pokémon TCG Pocket (DeNA / TPC, Japan) – 27.000.0000 (04.) Umamusume: Pretty Derby (Cygames Inc., Japan) – 23.945.000 (14.) Wuthering Waves (Kuro Games, China) – 21.900.000 (15.) Monster Strike (Mixi / XFlag Inc., Japan) -16.400.000

Aus den Top 10 gefallen:

11. (13.) Goddess of Victory: NIKKE (Shift Up / Level Infinite, Südkorea/Singapur)

12. (11.) SD Gundam G Generation ETERNAL (Bandai Namco, Japan)

15. (12.) Zenless Zone Zero (MiHoYo / Cognosphere, China / Singapur)

Neueinstiege:

Destiny Rising (Netease, China)

Acecraft (Vizta Games / Skystone Games. Singapur / USA)

Ausblick: NIKKE und Epic Seven könnten im Oktober zünden

Für den Oktober zeichnen sich spannende Entwicklungen ab. Goddess of Victory: NIKKE startete am 24. September eine große Zusammenarbeit mit Resident Evil, die voraussichtlich für einen Umsatzschub sorgen wird. Auch Epic Seven könnte durch die Anime-Collaboration mit Frieren: Beyond Journey’s End kräftig zulegen. Das lang erwartete Chaos Zero Nightmare hat endlich einen Termin: Trotz durchwachsener Beta soll es bereits am 22. Oktober erscheinen.

Ansonsten sehen Gacha-Fans gespannt den Neuankündigungen für das nächste Jahr entgegen: Hoyoverse kündigte mit Honkai: Nexus Anima und Petit Planet gleich zwei neue Spiele an, die stark an erfolgreiche Nintendo-Marken erinnern. Von Arknights: Endfield gab es neue Informationen auf dem diesjährigen Apple-Event, etwa dass es auf neueren iPhones Raytracing-Effekte unterstützt. Ebenfalls interessant scheint Niantics Spatial-Projekt, das mit Kojima Productions für ein neues Spiel zusammenarbeitet.

Der Star der Tokyo Game Show war ein Gacha-Spiel, das viele gar nicht mehr auf dem Schirm hatten: Das äußerst wilde Open World Game ANANTA meldete sich mit einem Knall und einem beeindruckenden Trailer zurück und schaffte es damit, zum meist erwarteten Spiel der TGS gewählt zu werden. Hier tröpfeln immer mehr Informationen zum Spiel durch, unter anderem, dass das Spiel kein Charakter-Gacha besitzen wird. Aber auch die Dating-Optionen für die Charaktere scheinen Fans des Spiels bereits jetzt zu gefallen.

EA & Scopely: kommt ein „SIMS“-Gacha-Game?

Die 55 Milliarden schwere Übernahme von EA durch mehrere saudi-arabische Fonds könnte zudem ab 2027 auf diese Liste haben. Es wird erwartet, dass der erfolgreiche Mobile-Entwickler Scopely, der insbesondere durch Monopoly Go und Pokémon Go bekannt geworden ist, diverse EA-Marken als Mobilversion weiterführen wird, ein heißer Kandidat für die erste EA-Scopely-Kooperation ist „Die SIMS“.

Die hier präsentierten Zahlen von Gacha Revenue sind grobe Marktschätzungen, die von Sensor Tower stammen. Diese Schätzungen sollten nur als Indikatoren für Trends und nicht als endgültige Umsatzzahlen verwendet werden. Die angegebenen Umsatzzahlen beziehen sich ausschließlich auf mobile Plattformen. Sensor Tower kann seine Schätzungen im Laufe des Monats überarbeiten oder anpassen.

Bildmaterial: Destiny Rising, Netmarble