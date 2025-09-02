Es kehrt keine Ruhe ein: „Infinity Nikki“-Macher müssen sich schon wieder entschuldigen

Das lang erwartete Housing-Update für Infinity Nikki ist erschienen. Fans des Spiels hatten aufgrund der vergangenen Kontroversen die Befürchtung, dass Infold Games diese Gelegenheit nutzt, um erneut für höhere Preise im Spiel zu sorgen. Infold Games beruhigte jedoch im Vorfeld bereits: Man werde auf eine faire Monetarisierung ohne Grind achten. So viel zur Theorie.

In der Praxis entschuldigt sich Infold Games wenige Tage nach der Veröffentlichung des Housing Updates erneut, dieses Mal wegen der Preise für Möbel im Home-Bereich. In einer Mitteilung auf der offiziellen Website des Spiels wurde angekündigt, dass die Möbelpakete vorübergehend aus der Home-Galerie entfernt werden und einige davon in der zweiten Hälfte des Updates 1.9 zurückkehren werden

„Nach der Veröffentlichung der Möbelinhalte haben wir umfangreiches Feedback von euch allen erhalten. Zunächst möchten wir uns aufrichtig für die Probleme entschuldigen, die durch die Preisgestaltung und Benutzerfreundlichkeit der Möbel entstanden sind“, heißt es.

Künftige Inhalte der Home-Galerie werden überarbeitet, Möbel aus dem „Stellar Poems Pack“ und den „Leisure Tea Brewing Sets I, II und III“ erhalten Skizzen. Möbelstücke aus dem „Astral Radiance Pack“, „Echo Waterwheel“ und der „Seasons Couch“ werden als Gratis-Inhalte über das Home-Fähigkeiten-Upgrade hinzugefügt, deren Skizzen sind künftig als Belohnungen auf den jeweiligen Skill-Leveln erhältlich.

Weitere Änderungen sollen die Spielerfahrung künftig verbessern, beispielsweise kommt Stellar Cascade später zu einem günstigeren Preis zurück. Dekorationen aus der offenen Welt können nach Anpassung und Performance-Optimierung schrittweise auch im Home platziert werden.

Eine Kontroverse jagt die nächste

Die neue Kontroverse kommt für Infold Games zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Erst letzte Woche waren Fans von Stardew Valley sauer über die Kollaboration mit Infinity Nikki. Die Wut bezog sich dabei vor allem auf die kontroversen Änderungen der Monetarisierung Anfang des Jahres. Kurz zuvor gab es bereits eine Kontroverse um die Reaktion auf einen Leak der aktuellen Inhalte, auf die mit einem etwas ungünstig formulierten Text inklusive einem pinken Hammer im Inventar reagiert wurde.

Zu allem Überfluss läuft auch das Spiel seit dem Update weniger performant und erhält wieder neue Bugs. Das Entwicklerteam verspricht Performance-Verbesserungen und mehr Inhalte. Zusätzlich kündigt Infold Games auch Geschenke für die Spielerinnen und Spieler an: Kostenlose Kostüme, eine 90.000 ㎡ große Insel mit einer Gebäudehöhe von 100 m und über 999 kostenlose Möbelstücke. Das alles ist Teil des Updates 1.9.

Infinity Nikki wurde im Dezember 2024 veröffentlicht und ist der fünfte Teil der Serie. Im neuen Spiel begeben sich Nikki und Momo auf eine Reise durch die Nationen von Miraland, treffen auf eine Vielzahl von Charakteren und Kreaturen und sammeln Outfits mit magischen Fähigkeiten.

via GameRant, Bildmaterial: Infinity Nikki, Infold Games, Papergames