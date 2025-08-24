Love and Deepspace feiert beachtlichen Gamescom-Erfolg und greift in Europa an

Love and Deepspace ist bereits seit dem letzten Jahr erhältlich und konnte bisher schon über 70 Millionen Spielende begeistern. Neben dem asiatischen Heimatmarkt ist das Spiel vor allem in den USA, Südamerika und Indonesien erfolgreich.

Die logische Konsequenz für das Otome-Mobile-Game: Ein dedizierter Gamescom-Auftritt von den Machern hinter Infinity Nikki – diesmal auch für Love and Deepspace. Und es hat sich gelohnt, wie Infold Games jetzt stolz mitteilen kann.

Love and Deepspace hat bei der Gamescom in Köln nämlich den Preis als „Best Mobile Game“ abgeräumt und setzte sich dort unter anderem gegen Arknights Endfield und Genshin Impact durch. Laut den Machern ist es das erste „Romance-Game“, was diese Auszeichnung für sich verbuchen konnte. Zudem sei Love and Deepspace in diesem Jahr das einzige chinesische Spiel, das bei der Awardvergabe eine Beachtung fand. Angesichts der beliebten wie stark präsenten Konkurrenz durchaus beachtlich.

„Heute ist wirklich ein bedeutender Tag für uns. Die Liste der Nominierten umfasst viele herausragende chinesische Spiele, und neben ihnen ausgezeichnet zu werden und der Welt die kreative Stärke chinesischer Spiele zu zeigen, ist eine Ehre für uns“, so Produzentin Lizi.

Love and Deepspace ist, wie schon Infinity Nikki, keineswegs das erste Spiel seiner Art, sondern vielmehr der zweite Teil der „Mr. Love“-Serie. Das Spiel möchte eine cineastische Story mit interaktiven Gameplay-Elementen verbinden, die aus einer First-Person-Perspektive erlebt werden.

Ein Trailer zum Spiel:

Bildmaterial: Love and Deepspace, Infold Games