Das war … Kalenderwoche 10/2025

In dieser Woche hat Konami die nächste Stufe für das Suikoden-Comeback gezündet. Neben dem Trailer-Rückblick findet ihr zum Schluss zudem noch unsere beiden neuen Reviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Woche, in der Suikoden I & II HD Remaster erscheinen, hat Konami für die nächsten Ankündigungen genutzt. Im Zentrum steht dabei Suikoden STAR LEAP (Mobil), ein Free-to-play-Titel. Qualitätsmäßig will man sich dabei an Konsolenspielen orientieren, mit einem All-Star-Gefühl. Danach dürfte es mit weiteren Projekten weitergehen. Ebenfalls arbeitet man derzeit an einem Anime zu Suikoden.

Neu und sogar mit deutschen Texten enthüllt wurde das Horror-Puzzle-Adventure Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen (Switch, PC). Farming mit einer erwachsenen Komponente bietet ab sofort Dream Life in the Country Side (PC). In wenigen Tagen steht dann Bleach: Rebirth of Souls (PS4, PS5, Xbox Series, PC) an, hier warb man mit einem neuen Trailer. Mit erstem Gameplay-Material versorgte uns Midgar Studio zum frisch enthüllten Edge of Memories (PS5, Xbox Series, PC). Den Countdown zur Veröffentlichung von Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) zählt Koei Tecmo mit weiteren Charaktervideos runter.

Drei Farming-Spiele stehen in den nächsten Tagen an. Noch im März legt Tales of Autumn (Switch) den Fokus auf Fabelwesen, während sich im April Sunseed Island (PS5, Switch, Xbox Series) um den Lebensbaum dreht. Den Early Access verlassen hat außerdem One Lonely Outpost (PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), hier ist euer agrikulturelles Talent auf einem neuen Planeten gefragt. Japanische Mythologie und Hip-Hop sollen sich in SONOKUNI (Switch, PC) vermischen. Falls euer Game Boy Advance mal wieder neues Futter braucht, dann solltet ihr euch Sigma Star Saga DX anschauen.

Auf Kickstarter mit Erfolg gestartet ist Elusive (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC), das neue Projekt von Chibig. Ein ungewöhnliches RPG zu werden verspricht Freeride (Switch, PC), denn ihr werdet hier anhand eurer Entscheidungen analysiert. Die Veröffentlichung der DLCs zu Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ist inzwischen gestartet. Euer Abo bei Nintendo Switch Online ist ab sofort um die beiden Spiele Donkey Kong und Mario’s Picross reicher. Kenji Ozawa, der Co-Director von Visions of Mana, hat mit Studio Sasanqua nun ein eigenes Entwicklerstudio gegründet.

Nun kommen wir noch zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Einen Nostalgietrip gibt es mit der Yu-Gi-Oh! Early Days Collection (Switch, PC) (zum Testbericht). Es gibt einige Makel und die Spiele ähneln sich, dafür sind Spiele enthalten, welche nur in Japan erschienen sind, und auch ein paar der Spin-offs. Der moderate PC-Port von Rise of the Ronin (PS5, PC) (zum Testbericht) bietet das Open-World-Erlebnis im alten Japan, der Rechner sollte jedoch eine gewisse Leistung haben.