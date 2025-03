Erstes Gameplay zum „All-Star-JRPG“ Edge of Memories von NieR- und Xenoblade-Machern

Midgar Studio hat im Rahmen der NACON Connect 2025 einen ersten Gameplay-Trailer zu Edge of Memories veröffentlicht, dem neuen Action-RPG, das im selben Universum wie Edge of Eternity spielt. Der Trailer gibt einen ersten Einblick in das Kampfsystem, einige Platform- und Rätselpassagen und die farbenfrohe Welt des Spiels.

Im Gegensatz zu Edge of Eternity, das mit rundenbasierten Kämpfen aufwartete, setzt Edge of Memories auf ein actiongeladenes Echtzeit-Kampfsystem mit schnellen Schlagabfolgen und spektakulären Kombos. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Eline, einer umherziehenden Seelenflüsterin, die gemeinsam mit ihren Begleitern Ysoris und Kanta gegen die mysteriöse „Korrosion“ kämpft – eine Seuche, die Menschen, Tiere und Pflanzen in monströse Kreaturen verwandelt.