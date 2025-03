Erblüht aus den Überresten der „Visions of Mana“-Macher: Kenji Ozawa gründet Sasanqua

Ouka Studios blühte bereits, was auch anderen Studios mit chinesischen Finanzspritzen möglicherweise drohen könnte. Das von NetEase gegründete Studio wurde quasi mit der Veröffentlichung seines Debütspiels Visions of Mana wieder geschlossen.

Visions of Mana kam durchaus gut an, aber irgendetwas hat der chinesischen Führungsetage ganz offensichtlich nicht gepasst. Director Ryosuke Yoshida kam bereits bei Square Enix unter, anderen erging es nicht so gut. Wieder andere gehen jetzt ihren eigenen Weg, so auch Kenji Ozawa, Co-Director von Visions of Mana.

Ozawa hat heute die Gründung eines neuen Entwicklungsstudios mit dem Namen Studio Sasanqua bekannt gegeben. Tatsächlich gegründet wurde die Firma bereits im Januar. Das Studio mit Sitz in Shibuya, Tokio, konzentriert sich auf die Entwicklung eigener Spiele für PCs und Konsolen sowie auf die Zusammenarbeit mit externen Unternehmen.

Die Motivation zur Gründung von Studio Sasanqua entspringt Ozawas Bedenken gegenüber der aktuellen Situation in der Spielebranche. In einem Interview mit Automaton Media erklärte er, dass er oft beobachtet habe, wie Managemententscheidungen auf Kosten der EntwicklerInnen getroffen wurden.

„Das Management muss die Entwickler beschützen“, betont er, und macht deutlich, dass es seiner Meinung nach die Verantwortung des Managements sei, die Entwickler zu unterstützen und ihnen Sicherheit zu bieten. Sein Ziel ist es, eine Struktur zu schaffen, in der Management und Entwicklung enger verzahnt sind.

Studio Sasanqua startet mit kleineren Projekten in der Unreal Engine, bevor es sich der Entwicklung größerer PC- und Konsolentitel widmen will. Ozawa erklärte, dass der Name des Studios von einer Blume, die im Winter blüht, inspiriert wurde: „Spiele zu entwickeln ist unglaublich bereichernd, aber auch unglaublich herausfordernd. Spiele sind Produkte, und deshalb müssen wir bestimmte Dinge tun. Ich möchte einen Ort schaffen, an dem wir uns diesen beiden Aspekten stellen können.“

Ein Video zum Studio:

via Automaton Media, Gematsu, Bildmaterial: Studio Sasanqua