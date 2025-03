Nur der Anfang: Mebius bringt Elminage ORIGINAL für moderne Konsolen heraus

Mebius hat angekündigt, dass Elminage ORIGINAL: Priestess of Darkness and The Ring of the Gods diesen Sommer in Japan für Konsolen erscheinen wird. Damit startet man eine Reihe von Konsolen-Portierungen der Dungeon-RPG-Serie.

Für die Entwicklung der neuen Version ist das Studio OperaHouse verantwortlich. Weitere Informationen, darunter erste Einblicke und ein genaues Veröffentlichungsdatum, sollen Ende März bekannt gegeben werden.

Elminage ORIGINAL: Priestess of Darkness and The Ring of the Gods ist derzeit über Steam für PCs erhältlich, wo das Spiel 2017 veröffentlicht wurde. Ursprünglich erschien es 2008 für PlayStation 2 und wurde später auch für den Nintendo DS, PlayStation Portable und Nintendo 3DS portiert.

via Gematsu, Bildmaterial: Elminage ORIGINAL, Mebius, OperaHouse