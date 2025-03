Ein von „It Takes Two“ inspiriertes Adventure ist der aktuelle Kickstarter-Hit

Das Entwicklerstudio Chibig hat den ersten Trailer zu Elusive veröffentlicht und gleichzeitig eine Kickstarter-Kampagne für das kommende Adventure- und Erkundungsspiel mit Metroidvania-Elementen gestartet.

Der Titel, der zuvor unter dem Namen Elusive People bekannt war, soll 2027 für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, die „alte“ Switch und PC-Steam erscheinen. Das Finanzierungsziel der Kampagne liegt bei 40.000 Euro. Innerhalb weniger Stunden wurde bereits das nahezu dreifache des Finanzierungsziels erreicht.

In Elusive übernehmen SpielerInnen die Rolle von Zoe, einer geschickten kleinen Plünderin, die in der riesigen Welt der Menschen auf Entdeckungstour geht. Sie folgt den Spuren ihres Vaters, eines Entdeckers, der sich auf die Suche nach den Schätzen der Riesenwelt gemacht hat. Doch die Expeditionen bergen Gefahren – Tiere und andere große Kreaturen könnten Zoe jederzeit entdecken.

Um wertvolle Ressourcen zu sammeln und ihre Gemeinschaft, die Red-Watering Can, zu unterstützen, muss Zoe sich vorsichtig durch Häuser und die Natur bewegen. Ihr spezielles Equipment erlaubt es ihr, sich zu verstecken, zu schleichen und selbst die entlegensten Orte zu erreichen. Doch um ihre Werkzeuge weiterzuentwickeln, ist sie auf die Hilfe anderer Elusive angewiesen.

Erkunden, sammeln, überleben

Neben dem Erkundungs- und Survival-Aspekt spielt auch das Leben in der Gemeinschaft eine zentrale Rolle. SpielerInnen können Insekten und kleine Tiere als Freunde gewinnen, während sie immer mehr über die Geheimnisse dieser magischen Welt erfahren. Inspiriert ist Elusive namentlich von Werken wie The Secret World of Arrietty und It Takes Two – ein Koop-Abenteuer ist es allerdings nicht. Außerdem mögen die EntwicklerInnen Ghibli-Filme und The Plucky Squire.

Elusive kombiniert 2D- und 3D-Szenarien, in denen sich Zoe auf die Suche nach Hinweisen auf ihren Vater begibt. Neue Fähigkeiten und Werkzeuge helfen ihr dabei, neue Wege für zukünftige Raubzüge zu öffnen. Gleichzeitig müssen sie sich mutig den Bedrohungen stellen, die sich in den Schatten verbergen. Hier geht’s zur Kickstarter-Kampagne!

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Elusive, Chibig