Farming, Freunde und um Fabelwesen kümmern: Tales of Autumn setzt ungewohnte Schwerpunkte

Publisher und Entwickler RedDeer.Games hat gemeinsam mit Hidden Stag Games den konkreten Termin für die Switch-Version des Fantasy-Farming-Simulationsspiels Tales of Autumn bekannt gegeben. Das Spiel, in dem ihr nicht nur eine Farm bewirtschaften, sondern auch mit Fabelwesen wie Mantikoren und Jackalopen interagieren können, erscheint am 20. März für Nintendos Hybridkonsole.

In Tales of Autumn übernehmen SpielerInnen die Rolle eines neuen Ranchers in der kleinen Stadt Autumn. Soweit, so vertraut. Mit ihrer Ankunft tauchen jedoch plötzlich längst vergessene Fabelwesen aus den Wäldern auf – vielleicht ist es an der Zeit, sich mit ihnen anzufreunden.

Doch Landwirtschaft allein reicht nicht aus, um in der Stadt Fuß zu fassen. Die Bewohner von Autumn setzen sich für ein harmonisches Zusammenleben mit den magischen Kreaturen ein, und SpielerInnen können durch ihr Handeln beeinflussen, wie sie von der Gemeinschaft wahrgenommen werden.

Vor der Ankunft des neuen Ranchers war Autumn tief mit der Natur und seinen mystischen Bewohnern verbunden. Doch seit der vorherige Rancher fortging, ist einiges in Unordnung geraten – nicht zuletzt, weil einige sehr hungrige Biber die einst prächtige Bibliothek verwüstet haben. Es liegt nun an den SpielerInnen, verlorenes Wissen wiederherzustellen und tiefer in die Geheimnisse der Stadt einzutauchen.

Wiederaufbau der Farm

Neben dem Wiederaufbau der Farm können SpielerInnen der Gemeinschaft helfen, indem sie Aufträge erledigen, Entscheidungen in kleinen Geschichten treffen oder an saisonalen Events teilnehmen. Gute Taten werden dabei stets belohnt. Das Terraforming der Farm erlaubt es, die Umgebung an bestimmte Pflanzen oder Tiere anzupassen.

Jedes Fabelwesen hat spezielle Bedürfnisse, von unterschiedlichen Futterarten bis hin zu bestimmten Biomen. Zudem brauchen viele der Kreaturen Aufmerksamkeit – regelmäßiges Bürsten und Streicheln sind essenziell, um ihr Wohlbefinden zu sichern. Seit 2023 ist Tales of Autumn bereits für Steam verfügbar.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Tales of Autumn, RedDeer.Games, Hidden Stag Games