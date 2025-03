Notizen aus den 90ern aufgehoben: Suikoden könnte eine großartige Zukunft bevorstehen

Mit der Veröffentlichung von Suikoden I & II HD Remaster hat Konami den ersten großen Schritt zur Wiederbelebung der langjährigen RPG-Reihe gemacht. Doch allem Anschein nach soll es dabei nicht bleiben.

Neben den Remastern kündigte man kürzlich auch einen Anime und ein brandneues Mobile-Game an. Dass es auch mit den Remastern weitergehen wird, scheint unausweichlich, spekuliert Journalist und JRPG-Fan Jason Schreier in seinem neuen Bloomberg-Artikel.

„Im Moment ist es mein Hauptziel, Murayama stolz zu machen“, sagte Suikoden-Producer Rui Naito im Schreier-Interview. „Und ich hoffe, dass wir die Serie über das Ende hinaus erweitern können.“ Über die weiteren Schritte von Suikoden wollte Naito im Interview nicht konkret sprechen, doch Neuauflagen weiterer Spiele scheinen „vor einem möglichen Suikoden 6 unvermeidlich“, deutet Jason Schreier. Naito brachte außerdem erneut zum Ausdruck, dass Suikoden: STAR LEAP irgendwann auch auf anderen Plattformen erscheinen könnte.

Interesse an Remastern groß

Schon klar: Suikoden steht und fällt mit dem Interesse der Fans. Ein Blick auf die Veröffentlichung der aktuellen Neuauflagen von Suikoden I & II HD zeigt aber, dass das Interesse an der Reihe durchaus vorhanden ist. Naito sprach in einem Interview davon, dass Vorbestellungen und Wunschlisten insbesondere in den USA und Asien stark gewesen seien. „Zahlenmäßig ist es wahrscheinlich nicht so groß wie AAA-Titel. In der Spielebranche ist es also nur ein kleiner Schritt, aber für Suikoden ist es ein riesiger Schritt“, so Rui Naito gegenüber Bloomberg.

Für die Zukunft der Serie könnte sich noch eine weitere Entwicklung als wichtig herausstellen: Konami hat laut Naito die Original-Notizen der Suikoden-Schöpfer aus den 90ern archiviert. „Wir beziehen uns auf diese und diskutieren, wie wir die Serie auf der Grundlage der hinterlassenen Notizen erweitern können“, sagte Naito. Wie es mit der Reihe weitergeht, bleibt abzuwarten – aber eines scheint klar: Das Kapitel Suikoden ist noch lange nicht abgeschlossen.

Bildmaterial: Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, Konami