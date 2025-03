Nicht vergessen: Heute Abend gibt es Neugkeiten zu Death Stranding 2: On the Beach

Eigentlich war Death Stranding 2: On the Beach fest für die letzte State of Play eingeplant. Hideo Kojima twitterte über das Schneiden eines neuen Trailers und in Südkorea wurde das Spiel bereits eingestuft. Sollte es schon der sogenannte „Release Date Trailer“ werden? Am Ende wurde es: gar nichts.

Doch die Wartezeit für Kojima-Fans hält sihc in Grenzen. Heute Abend wird es im Rahmen der SXSW Conference einen Livestream von KOJIMA PRODUCTIONS geben. Fans erwarten dabei auch die Bekanntgabe des konkreten Veröffentlichungstermins.

Das Panel, bei dem „Hideo Kojima mit besonderen Gästen wie Norman Reedus, Troy Baker und Woodkid“ zugegen sein wird, wird auf dem offiziellen YouTube-Kanal von PlayStation übertragen. Start der Übertragung ist um 22:00 Uhr deutscher Zeit.

Death Stranding 2: On the Beach ist die Fortsetzung von Hideo Kojimas gefeiertem Death Stranding und erzählt eine neue Geschichte über menschliche Verbindung jenseits der UCA. Sam Porter Bridges kehrt mit neuen und alten Weggefährten zurück und stellt sich einer neuen Bedrohung, die die Existenz der Menschheit infrage stellt. Dabei stellt sich eine zentrale Frage: „Should we have connected?“

Wie bereits bekannt, kehren Norman Reedus, Léa Seydoux und Troy Baker in ihren Rollen zurück. Neu zum Cast stoßen Elle Fanning, Shioli Kutsuna und der Oscar-prämierte Regisseur George Miller.

Die Übertragung:

Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony Interactive Entertainment, Kojima Productions