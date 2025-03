Farming-Simulation mit Sci-Fi-Twist: One Lonely Outpost verlässt den Early-Access

Das Farming-Adventure One Lonely Outpost verlässt heute nach nicht einmal einem Jahr seine Early-Access-Phase und feiert seinen vollständigen „1.0-Release“ auch mit der Veröffentlichung für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series. Zudem ist es direkt zum Launch über Game Pass Ultimate verfügbar.

One Lonely Outpost bietet eine Farming-Simulation mit futuristischem Twist. SpielerInnen verlassen die Erde und übernehmen die Rolle eines Pioniers, der eine karge, lebensfeindliche Welt in eine blühende Kolonie verwandeln soll. Mit einem Space-RV, einem Roboterbegleiter namens Qwerty und einer Handvoll Samen beginnt die Reise in eine neue Heimat. Was zunächst als einsamer Überlebenskampf startet, entwickelt sich bald zu einer wachsenden Gemeinschaft.

Die Landwirtschaft auf einem fremden Planeten bringt einzigartige Herausforderungen mit sich. Dynamische Wetterverhältnisse wie Stürme können Felder und Gebäude beschädigen, während Gen-Splicing neue Pflanzenarten hervorbringt und durch ein interaktives Mini-Game die Pflege futuristischer Ernten bereichert. Neben dem Anbau von Pflanzen können SpielerInnen sowohl organisches als auch mechanisches Vieh halten und so ihre wachsende Siedlung mit Leben füllen.

Erkundung einer fremden Welt

Das Spiel bietet nicht nur Farming-Elemente, sondern auch Erkundung und Ressourcengewinnung. Mit einem Omni-Tool lassen sich Mineralien abbauen und Ressourcen für den Ausbau der Kolonie sammeln. Das Mining-System beinhaltet ein Puzzle-artiges Mini-Game, bei dem SpielerInnen auf Umweltbedingungen achten und vorsichtig wertvolle Rohstoffe extrahieren müssen.

Die fremde Welt ist außerdem von mysteriösen Kreaturen bewohnt, die Spieler mithilfe von Drohnen erforschen und katalogisieren können. Manche dieser außerirdischen Wesen lassen sich sogar als Haustiere zähmen. Mit dem Wachstum der Siedlung kommen neue Bewohner hinzu, die ihre eigenen Geschichten und Herausforderungen mitbringen. Zwischenmenschliche Beziehungen spielen eine zentrale Rolle, mit der Möglichkeit, Freundschaften zu schließen, Romanzen zu erleben und an Festivals teilzunehmen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: One Lonely Outpost, Freedom Games, Aurorian Studios, indie.io