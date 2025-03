Ein legendäres japanisches Horror-Game bekommt eine Neuauflage für Switch und PCs

Das japanische Entwicklerstudio Game Studio hat mit Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen ein neues Horror-Puzzle-Adventure für Nintendo Switch und PC-Steam angekündigt. Die Veröffentlichung ist für das Frühjahr 2025 geplant und das Spiel wird deutsche Texte bieten.

Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen ist eine komplett neue Version des Horror-Klassikers, der 2008 als Freeware erstmals veröffentlicht wurde und um den sich anschließend dank Streamern ein wahrer Kult bildete. Es gab zahlreiche Spin-offs und später gab es sogar eine Anime-Adaption.

Das Spiel versetzt SpielerInnen in ein verlassenes Onsen-Hotel, das einst für seine „schönheitsfördernden heißen Quellen“ bekannt war. Inzwischen ist der Ort jedoch eine verfallene Ruine, um die sich Geistergeschichten ranken.

Die Gruppe um Hiroshi, Takeshi, Mika und Takuro besucht das Gebäude, um ein Video für Mikas Kanal aufzunehmen, doch vor Ort treffen sie auf einen mysteriösen Mann und ein Mädchen namens Ai. Schnell wird klar, dass in den Tiefen des Blueberry Hot Springs etwas Unheimliches lauert – und die Frage ist, ob es ihnen gelingt, lebend zu entkommen.

Neben den klassischen Horror- und Puzzle-Elementen bringt Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen zahlreiche neue Mechaniken mit. So gibt es erweiterte Charakter-Interaktionen, Koop-Elemente mit Freunden sowie eine Chat-Funktion. Zudem tauchen neue Varianten der gefürchteten blauen Oni auf, darunter ein monströses Wesen in der Gestalt eines humanoiden Hundes.

Für eine besondere Herausforderung sorgt der High Speed Mode, der es erlaubt, die Spielgeschwindigkeit zwischen dem Zweifachen und bis zu 16-facher Geschwindigkeit anzupassen. SpielerInnen können sich zudem in einem Online-Ranking mit anderen messen, indem sie das Spiel möglichst fehlerfrei und in Bestzeit abschließen. Die Steam-Seite findet ihr hier.

Der Teaser-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen, Game Studio