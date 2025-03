Konami kündigt brandneues Suikoden an, aber es gibt einen dicken Wermutstropfen

Davon haben Suikoden-Fans eigentlich sehr lange geträumt: ein brandneues Suikoden. Und fast genauso lange sah es danach aus, als würde Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes diesem Traum auf absehbare Zeit am nächsten kommen, denn Konami machte keine Anstalten, die Suikoden-Marke wiederzubeleben.

Die erste Überraschung war dann Suikoden I & II HD Remaster. Und in der Woche der Veröffentlichung der Neuauflagen (jetzt bei Amazon* noch vorbestellen) überrascht uns Konami erneut, nämlich mit der Ankündigung eines brandneuen Suikoden. Es gibt allerdings einen Wermutstropfen für Fans.

Suikoden STAR LEAP ist gewiss ein brandneues Suikoden-Abenteuer. Konami entwickelt es allerdings gemeinsam mit Studio Mythril für Mobilgeräte. Der Free-to-play-Titel soll auch Mikrotransaktionen enthalten. Ein Veröffentlichungstermin steht noch aus.

Vertraute 108 Charaktere

Optisch setzt Suikoden STAR LEAP auf eine Pixel-Art-Grafik, die den klassischen Stil der Reihe modern interpretieren möchte. Begleitet wird das Spiel von einem dynamischen Soundtrack, der die Spielerfahrung intensivieren soll. Wie bereits in den früheren Suikoden-Spielen werden Spieler erneut auf 108 neue Charaktere treffen, die sie im Verlauf des Abenteuers kennenlernen und rekrutieren können.

Die Geschichte dreht sich um die Rune of Change, eine der legendären 27 True Runes, welche die Welt erschaffen haben sollen. Sie beginnt in einem kleinen Dorf am Ufer eines Sees, das östlich des Scarlet Moon Empire liegt. Der Protagonist, der Sohn des Dorfältesten Hou, kehrt eines Abends erfolgreich von seiner ersten Jagd zurück. Das ganze Dorf feiert seine Rückkehr und blickt voller Hoffnung in die Zukunft, doch das Glück währt nicht lange.

Plötzlich wird das Dorf angegriffen und in einem einzigen Moment verändert sich das Schicksal der Bewohner für immer. Um Frieden in seine Heimat zurückzubringen, macht sich der Held gemeinsam mit seinen Gefährten Hisui, Shirin und Shapur auf eine Reise. Was zunächst als kleines Abenteuer beginnt, wächst sich rasch zu einer großen Herausforderung aus, die weit über das Dorf hinausreicht.

Die vorgestellten Charaktere

Der Protagonist ist ein mutiger, freundlicher und charismatischer junger Mann, der als Sohn des Dorfältesten auf seine Zukunft vorbereitet wird. Hisui, eine Dienerin im Haus der Familie, verbirgt ihre Emotionen aus einem unbekannten Grund, besitzt jedoch eine fröhliche und warmherzige Natur.

Hou, der Dorfälteste und Vater des Helden, war einst ein wilder Kämpfer. Er schaffte es, eine Gruppe von Außenseitern zusammenzubringen und ein neues Dorf zu gründen. Doch über seine Vergangenheit gibt es viele Rätsel, und offenbar hat er Verbindungen zu wichtigen Persönlichkeiten in verschiedenen Ländern.

Shirin, die Kindheitsfreundin des Protagonisten, wurde von ihrem alleinerziehenden Vater großgezogen und teilt seine temperamentvolle Art. Obwohl sie manchmal zu impulsiven Entscheidungen neigt, besitzt sie einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Shapur, der Mentor des Helden und Butler des Hauses Hou, war einst ein General. Es scheint jedoch, als würde er sich nicht mit seiner jetzigen Rolle zufriedengeben – seine wahren Absichten bleiben zunächst unklar.

Nach vielen Jahren der Stille kehrt die beliebte Suikoden-Serie also mit Suikoden STAR LEAP zurück. Die Manga-Künstlerin Aki Shimizu, die unter anderem für den Suikoden-III-Manga bekannt ist, zeigte sich begeistert über die Ankündigung und äußerte: „Ein Neuzugang in der Suikoden-Reihe, nach langem Schweigen! Ich freue mich schon darauf, ihn kennenzulernen … und sie … und all die anderen.“

Der erste Teaser-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Suikoden STAR LEAP, Konami, Mythril