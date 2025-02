Das war … Kalenderwoche 8/2025

Spannung für Pokémon-Fans und Square Enix mit einer Social-Media-Aktion mischten eine eher ruhige Woche auf. Einige Neuankündigungen bekamen ebenfalls eine Bühne. Zum Schluss findet ihr außerdem noch unsere drei neuen Reviews und ein Preview. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Am 27. Februar ist wieder der Pokémon Day. Das fest eingeplante Pokémon Presents geht dann über die Bühne und die Hoffnungen sind durchaus groß. Schaltet um 15 Uhr ein oder folgt unserer Berichterstattung.

Auf Social Media hat Square Enix für ein wenig Wirbel gesorgt. Der Grund: Ein Beitrag mit dem Inhalt „YUNA“. Eine tiefere Bedeutung außer einer Hommage an Final Fantasy X darf man vernünftigerweise nicht erwarten. Aber das hat bekanntlich noch nie jemanden davon abgehalten.

Bei den Neuankündigungen der letzten Tage sorgte Samurai Pizza Cats: Blast from the Past (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) für Nostalgie-Schübe bei Anime-Fans. Konami kehrt derweil ins Stealth-Geschäft zurück und zwar mit einem Oktopus aus Darwin’s Paradox (PS5, Switch, Xbox Series, PC). Alle Deckbuilding-Fans freuen sich des Weiteren auf Monster Train 2 (PS5, Switch, Xbox Series, PC) und Undusted: Letters from the Past (PC) verbindet Putzfimmel und Emotionen. Ins Volleyballgeschäft gehts mit HAIKYU!! FLY HIGH (Mobil), die Vorabregistrierung zum Spiel ist ab sofort möglich. Eine kleine Überraschung ist, dass der Dungeon-Crawler Mado Monogatari: Fia and the Wondrous Academy (PS4, PS5, Switch) in den Westen kommt.

Neben dem Eröffnungsfilm zu Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) stellte uns Koei Tecmo auch einige Regionen aus dem Spiel vor. Nintendo führt uns unterdessen in die geschichtlichen Anfänge von Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (Switch) ein. Nun doch für PlayStation in den Westen kommt Scar-Lead Salvation (PS4, PS5, Switch), dies sogar physisch. Ein neuer Charakter wurde aus Fatal Fury: City of the Wolves (PS4, PS5, Xbox Series, PC) vorgestellt, zudem nimmt auch der Season Pass 1 Formen an. Wieder einmal ein Trailer-Lebenszeichen erreichte uns zu Buramato (PC), das auch für Konsolen erscheinen soll.

Gleich eine ganze Reihe neuer Demos könnt ihr aktuell anspielen. Dazu gehört das neue Spiel des Danganronpa-Schöpfers The Hundred Line: Last Defense Academy (Switch, PC). Auch das skurrile Promise Mascot Agency (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), welches bekannte japanische Stimmen bietet, unterzieht sich dem Praxistest. Ab morgen steht dann auch noch die Demo zu Guns Undarkness (PC) bereit, hier entwickelt Persona-Komponist Shoji Meguro mit. Anfang März folgt dann die nächste Anspielgelegenheit zu Hotel Galactic (PC), welches den entspannten Charme von Studio Ghibli einfangen will. Nicht mehr weit weg ist die Veröffentlichung des klotzigen Fable of Fairy Stones (Switch). Musikalisch abtauchen könnt ihr in Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC), das HD-JRPG aus Frankreich wird mit Spannung erwartet.

Wie stark Oppidum (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) wirklich von Breath of the Wild inspiriert ist, zeigt der neuste Trailer. Nächste Woche gehts los mit Season 2 zu Granblue Fantasy Versus: Rising (PS4, PS5, PC), höchste Zeit also für den Fahrplan. Immer weiter mit neuen Kämpfern versorgt wird auch One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), Fans können darüber abstimmen. In hiesigen Kinos könnt ihr den Film Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX -Beginning- sehen, ab dem 11. März habt ihr die Chance. Ab sofort kostenlos im Heimkino gibts den Elden-Ring-Fan-Film Becoming Blade of Miquella.

Nun wird es auch schon Zeit für die drei neuen Reviews von JPGAMES! Sehr gut gefallen hat uns der erste Teil von Lost Records: Bloom & Rage (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Das neue Projekt von Don’t Nod überzeugt als narratives Meisterwerk. Zurück ins längst vergangene Böhmen nimmt uns Kingdom Come: Deliverance II (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) erneut mit. Das spannende Questdesign sowie die schöne Open-World sind gelungen, einige Bugs sind allerdings auch vorhanden. Leider nicht das erwartete RPG-Highlight hat Obsidian Entertainment mit Avowed (Xbox Series, PC) (zum Testbericht) abgeliefert. Es fehlt vor allem an frischen Ideen und einer guten Umsetzung. Das mittelmäßige Gesamtbild kann nicht aus der Masse herausstechen.

Bereits vorab anspielen durften wir Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Der Ersteindruck ist dabei positiv, die Serie denkt ihr Konzept konsequent weiter. So dreht beispielsweise das Kampfsystem nochmal merklich am Action-Regler.