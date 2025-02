Das neue Spiel des Danganronpa-Schöpfers könnt ihr jetzt kostenlos ausprobieren

Aniplex und XSEED Games haben den ersten englisch vertonten Story-Trailer zu The Hundred Line: Last Defense Academy veröffentlicht. Entwickelt wurde das Spiel von Too Kyo Games und Media.Vision unter der Leitung von Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka und dem Kopf hinter der „Zero Escape“-Serie, Kotaro Uchikoshi.

Im Mittelpunkt der Story steht die Entstehung der Special Defense Unit, einer Gruppe von 14 Schülern, die ihre Schule für 100 Tage gegen übernatürliche Monster verteidigen müssen. Sieben von diesen 100 Tagen könnt ihr jetzt in einer brandneuen Demo bei Steam schon mal erleben. Eine Switch-Demo soll folgen. Der Spielstand kann übertragen werden.

In dem neuen Video wird gezeigt, wie Protagonist Takumi Sumino durch eine mysteriöse Entität namens „Sirei“ die Fähigkeit Hemoanima erlangt und sich mit seinen Mitschülern dem Kampf stellt. Zudem gibt es einen Einblick in die Vergangenheit von Shouma, der als Kind im Kamukura General Hospital in eine rätselhafte Apparatur gelegt wurde.

The Hundred Line: Last Defense Academy erscheint weltweit am 24. April 2025 für Nintendo Switch und PCs via Steam. Die Entwicklung des Titels begann vor fast sieben Jahren unter schwierigen Umständen, wie Kodaka in einem Interview verriet.

Nach dem Bruch mit einem ursprünglichen Publisher finanzierte Too Kyo Games das Projekt durch eigene Mittel und einen Kredit. Erst später stieg Aniplex als Publisher ein und Media.Vision unterstützte die Entwicklung.

Der neue Story-Trailer:

Bildmaterial: The Hundred Line: Last Defense Academy, XSEED Games, Aniplex, Too Kyo Games, Media.Vision