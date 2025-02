Jetzt doch noch: Scar-Lead Salvation erscheint auch im Westen für PlayStation

Scar-Lead Salvation, der Sci-Fi-Roguelite-Shooter von Neilo und Compile Heart, erscheint am 29. Mai 2024 weltweit nicht nur für PCs, sondern auch für PlayStation 5 und PlayStation 4. Dies gab Idea Factory International nun bekannt.

Die PlayStation-Versionen werden sowohl digital als auch physisch* erhältlich sein, während die PC-Version über Steam vertrieben wird. Das ist einigermaßen seltsam, denn schon vor drei Wochen hatte Idea Factory eine westliche Veröffentlichung angekündigt, allerdings nur für PCs. Auch auf Nachfrage wollte man sich zur PlayStation-Version nicht erläuternd äußern.

Ein Sprecher des Unternehmens erklärte damals, es gebe „derzeit keine Informationen“ zu PlayStation-Versionen außerhalb Japans. Idea Factory hatte zuletzt immer wieder „Probleme“ mit Plattformbetreibern. Nachdem einige Zeit lang hier „PlayStation“ im Fokus stand, war es aber in den letzten Wochen eher Nintendo: So musste man zum Beispiel einen Bikini-DLC für die Switch-Version von Neptunia Riders VS Dogoos streichen. Ob es auch im Falle von Scar-Lead Salvation „Probleme“ gab, ist nicht bekannt. Wenn ja, scheinen sie jetzt gelöst.

Das ist Scar-Lead Salvation

Scar-Lead Salvation erzählt die Geschichte von Willow Martin, die ohne Erinnerungen in einem fremden Raum erwacht. Sie weiß weder, wer sie ist, noch wie sie dorthin gelangt ist. Während sie mit einer mysteriösen KI kommuniziert, die von Junichi Suwabe gesprochen wird, kämpft sie ums Überleben in einer von mechanischen Waffen bevölkerten Militäranlage.

Der Kampf ist jedoch nur ein Teil der Herausforderung, denn der Tod bedeutet hier nicht das Ende. SpielerInnen starten nach jedem Ableben erneut von ihrem Ausgangspunkt, behalten dabei aber wertvolle Informationen über die feindliche Umgebung und können mit neuer Strategie weiterkämpfen.

Das Gameplay setzt auf prozedural generierte Level, in denen immer wieder neue Feinde und Ausrüstungen auftauchen. Neben einer Vielzahl an Schusswaffen und besonderen Fähigkeiten steht den SpielerInnen auch der Mirage Shift zur Verfügung, mit dem Willow ihren Körper in Daten auflösen und sich durch Angriffe hindurchbewegen kann.

Zusätzlich gibt es den Striker, eine riskante, aber mächtige Nahkampfwaffe, die aus nächster Nähe enormen Schaden verursacht. Durch geschicktes Ausweichen und Blocken lassen sich Exo-Force-Punkte aufbauen, die in den Onslaught Mode münden – eine temporäre Unverwundbarkeit mit stark erhöhtem Schadensausstoß.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Scar-Lead Salvation, Idea Factory, Compile Heart, Neilo