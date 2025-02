Undusted verbindet befriedigendes PowerWash-Gameplay mit emotionalen Geschichten

Toge Productions, das Team hinter der „Coffee Talk“-Reihe und A Space for the Unbound, nimmt Undusted: Letters from the Past in sein Publishing-Line-up auf. Auf den ersten Blick ein Spiel, das nahtlos an bisherige Veröffentlichungen anknüpft. Aber spielerisch geht es doch ganz andere Wege.

Während Coffee Talk mit gemütlichen Gesprächen und charmanten Pixel-Art-Charakteren zum Entspannen bei einer warmen Tasse Kaffee einlädt, bietet Undusted: Letters from the Past ein beruhigendes ASMR-Erlebnis. Das Spiel lässt euch Gegenstände reinigen und restaurieren, untermalt von sanften Geräuschen und präsentiert in stilisierten, pixelartigen 3D-Visuals.

Undusted: Letters from the Past ist ein waschechter (sic) Reinigungssimulator, der eine emotionale Familiengeschichte enthüllt. Entwickelt wurde das Spiel von 5minlab, einem Tochterunternehmen von Krafton. 5minlab wurde 2013 in Südkorea gegründet und 2022 von Krafton übernommen, den PUBG-Machern und inzwischen Mutterkonzern von Tango Gameworks.

SpielerInnen übernehmen die Rolle einer Person, die nach dem Tod ihrer Mutter nach Hause zurückkehrt. Während sie das Haus reinigen, erleben sie vergessene Momente, die sie vielleicht einst als selbstverständlich angesehen haben.

Game Director Yoonjeong Choi gibt an, die bisherigen Projekte von Toge Productions zu kennen und zu mögen. „Deshalb freue ich mich sehr, dass Undusted – mit seinen Pixelgrafiken, seiner Erzählweise und seinem allgemeinen Ton – von Toge Productions veröffentlicht wird, da es bei ihrem Publikum gut ankommen würde, was diese Partnerschaft perfekt macht.“

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Undusted: Letters from the Past, Toge Productions, 5minlab