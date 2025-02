Ein Anime-Klassiker der 90er-Jahre kehrt nach 35 Jahren jetzt als Videospiel zurück

Da müsst ihr schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Aber vielleicht erinnert ihr euch noch an Samurai Pizza Cats? Zum 35. Jubiläum des Kult-Animes Samurai Pizza Cats wurde jedenfalls ein brandneues Videospiel angekündigt.

Samurai Pizza Cats: Blast from the Past befindet sich derzeit in Entwicklung und soll für alle großen Plattformen erscheinen. Passend zur Ankündigung wurde ein erster Trailer veröffentlicht, der zeigt, dass das Spiel den Zeichenstil der Originalserie detailgetreu nachbildet.

Der Anime wurde ursprünglich am 1. Februar 1990 in Japan unter dem Titel Kyatto Ninden Teyandee ausgestrahlt und spielt in Edoropolis, einer Stadt voller anthropomorpher, robotischer Tiere. Die Serie erlangte internationale Bekanntheit, als sie Anfang der 1990er von Saban Entertainment als Samurai Pizza Cats lokalisiert und weltweit ausgestrahlt wurde.

Das neue Videospiel wird von dem niederländischen Studio Blast Zero entwickelt, das für das Anime-inspirierte Beat’em up Jitsu Squad bekannt ist, und von Red Dunes Games weltweit veröffentlicht. Es wird als 2D-Action-RPG beschrieben, in dem Fans nahtlos zwischen den drei Pizza Cats wechseln und deren individuelle Fähigkeiten nutzen können, um Rätsel zu lösen und sich durch actionreiche Kämpfe in der Welt von Little Tokyo zu schlagen.

Fans des Anime wird es freuen zu hören, dass sowohl die englische als auch die japanische Originalbesetzung für das Spiel zum Großteil zurückkehrt. Die englische Besetzung umfasst zum Beispiel Rick Jones als Speedy Cerviche, Sonja Ball als Polly Esther und Terrence Scammell als Guido Anchovy während in der japanischen Version unter anderem Kappei Yamaguchi als Yattarou, Ai Orikasa als Pururun und Ikuya Sawaki als Kitsunezuka Ko’on-no-Kami dabei sind.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Samurai Pizza Cats: Blast from the Past, Blast Zero, Red Dunes Games