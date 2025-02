Was ihr von dem skurrilen Promise Mascot Agency erwarten könnt, probiert ihr jetzt selbst aus

Kaizen Game Works hat eine spielbare Demo zum verrückten Promise Mascot Agency veröffentlicht. Die rund 80-minütige Demo ist ab sofort kostenlos auf Steam, PlayStation, Xbox und dem Epic Games Store verfügbar und gewährt erste Einblicke in das skurrile Open-World-RPG, das 2025 erscheinen soll. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht, doch der dürfte mit der spielbaren Demo etwas nähergerückt sein.

In Promise Mascot Agency übernehmen SpielerInnen die Leitung einer Maskottchen-Agentur in der geheimnisvollen Stadt Kaso-Machi. Dort gilt es, eine skurrile Truppe bizarrer und fühlender Maskottchen zu rekrutieren und ihnen die passenden Jobs zuzuweisen. Doch die Einsätze in Kaso-Machi verlaufen selten reibungslos – Küchenbrände, Katastrophen und Nervenzusammenbrüche gehören zum Alltag. Unterstützung gibt es durch die sogenannten Hero Cards, mit denen sich brenzlige Situationen retten lassen.

Game Director Oli Clarke Smith schwärmt von seinem Projekt: „Promise Mascot Agency rocks ass. Ihr solltet die Demo ausprobieren. Ich liebe diese Bande aus Kriminellen, Freaks und Außenseitern, und ich denke, ihr werdet es auch.“

Hochkarätige Besetzung

Ein besonderes Highlight ist die hochkarätige japanische Sprecherbesetzung. Takaya Kuroda (Yakuza: Like a Dragon) spricht den in Ungnade gefallenen Ex-Yakuza Michi, der in Kaso-Machi gestrandet ist. An seiner Seite steht Pinky, ein chaotischer Assistent, gesprochen von Ayano Shibuya die auch Zelda in Tears of the Kingdom vertonte. Sogar Ex-PlayStation-Präsident Shuhei Yoshida übernimmt eine Sprecherolle.

Die Veröffentlichung der neuen Demo erfolgt kurz vor dem IGN Fan Fest und dem Steam Next Fest, wo Promise Mascot Agency weiter vorgestellt werden soll. Kaizen Game Works, das Studio hinter dem Spiel, wurde 2018 von britischen Branchenveteranen gegründet und setzt auf narrative Innovation und spielerische Freiheit.

Ein neuer Trailer:

Bildmaterial: Promise Mascot Agency, Kaizen Game Works