Die neue Konami-Ära wird mit dem Stealth-Oktopus aus Darwin’s Paradox fortgeschrieben

Nach dem großen Bruch mit Hideo Kojima begann für Konami eine neue Ära. Zumindest in der Außenwirkung – inzwischen ist die Fehde vergessen, Kojima macht wieder Kojima-Games und Konami hat Metal Gear Solid wiederbelebt.

Auch hat Konami in den letzten Jahren begonnen, als Publisher für externe Entwicklungen zu agieren. So brachte man mit dem Studio KeelWorks das Shmup CYGNI heraus, das an alte Konami-Spiele anknüpfen sollte. Etwas größer angelegt ist das Actionspiel Deliver At All Costs, das in Schweden entsteht. Jetzt geht es mit einer weiteren Ankündigung weiter – und einem neuen „Stealth-Helden“.

Konami und ZDT Studio haben Darwin’s Paradox! angekündigt, ein neues Action-Adventure, das für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und Steam erscheinen wird. Das Spiel wurde während der State of Play erstmals vorgestellt und schickt die Interessierte mitten in eine skurrile Alien-Invasion mit einem Oktopus als Hauptfigur.

In Darwin’s Paradox! übernehmt ihr die Kontrolle über Darwin, einen „Stealth-Oktopus“ – Zitat Konami –, der aus seinem natürlichen Lebensraum entführt wurde und sich in einer chaotischen Welt wiederfindet, die von UFOOD INC. kontrolliert wird. Während die Organisation an einem finsteren Plan zur Weltherrschaft arbeitet, müsst ihr euch mit Darwins speziellen Fähigkeiten durch feindliche Gebiete schleichen

Jede Spielumgebung bietet neue Herausforderungen, während sich die Level dynamisch verändern. Darwin muss sich unter anderem durch Mülldeponien voller aggressiver Ratten kämpfen und eine düstere Nahrungsmittelfabrik am Meer infiltrieren. Darwin’s Paradox! kombiniert Stealth-Mechaniken mit Rätseln und Hindernisparcours und verspricht mit hochwertiger Grafik und einer bunten Besetzung an Charakteren eine packende Geschichte.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Darwin’s Paradox, Konami, ZDT Studio