Überraschung: Das neue Mado Monogatari erscheint 2025 für Konsolen auch im Westen

Das ist durchaus eine kleine Überraschung! Idea Factory International bringt Mado Monogatari: Fia and the Wondrous Academy 2025 im Westen für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch heraus.

Überraschend, weil die allermeisten Madou-Monogatari-Spiele es nicht außerhalb Japans geschafft haben. Mit Sorcery Saga: Curse of the Great Curry God erschien 2013 und 2014 der letzte Ableger aber für PS Vita in Nordamerika und Europa.

Das neue Dungeon-Crawling-RPG wird mit japanischer Sprachausgabe und englischen sowie französischen Untertiteln erscheinen. In Japan wurde der Titel bereits im November 2024 veröffentlicht. Das Spiel wird im Westen sowohl physisch als auch digital verfügbar sein.

In Mado Monogatari: Fia and the Wondrous Academy reist die junge Fia zur Ancient Magic Academy, einer ehrwürdigen Institution, in der einst der legendäre Great Mage studierte. Trotz zahlreicher Herausforderungen – darunter anspruchsvoller Unterricht, strenge Lehrer und mysteriöse Ereignisse – verfolgt sie ihr Ziel, eine mächtige Magierin zu werden, während sie Freundschaften mit ihren Mitschülern schließt.

SpielerInnen erkunden zufallsgenerierte Dungeons und bestreiten rundenbasierte Echtzeitkämpfe, um Fia im Umgang mit Magie zu stärken. Durch das Sammeln von Elemental Orbs lassen sich mächtige Great Magic Artes entfesseln. Das Grimoire dient als Fortschrittssystem, in dem freigeschaltete Fähigkeiten gespeichert werden. Lernpunkte können genutzt werden, um neue Magie zu erlernen. Neben den Kämpfen können SpielerInnen das Schulgelände erkunden, an Minispielen teilnehmen, Zutaten anbauen, Curry kochen oder neue Ausrüstungsgegenstände synthetisieren.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Madou Monogatari: Fia and the Mysterious School, Compile Heart, Sting, Idea Factory