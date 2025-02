Das „HD-JRPG“ Clair Obscur legt natürlich besonderen Wert auf die Musik

Als „HD-JRPG“ legt Clair Obscur: Expedition 33 natürlich, wie es sich für ein japanisches RPG gehört, einen ganz besonderen Wert auf Musik. Das gar nicht so japanische Studio Sandfall Interactive und Publisher Kepler Interactive haben dazu ein neues Featurette veröffentlicht.

In einem „Behind the Music“-Video gibt Komponist Lorien Testard Einblicke in den Entstehungsprozess des Soundtracks und spricht über seine Liebe zu Videospielmusik. Sängerin und Vokalkomponistin Alice Duport-Percier schildert zudem ihre kreative Reise bei der Entwicklung der musikalischen Welt von Expedition 33.

Testard kommentiert die zudem erfolgte, heutige Vorstellung der Titelmusik: „Ich freue mich zutiefst, euch heute die Titelmusik von Clair Obscur: Expedition 33 vorzustellen. Wir haben diese orchestrale Version von Alicia in drei unvergesslichen Tagen aufgenommen und gefilmt. Ich danke euch von ganzem Herzen für euer Zuhören und eure Unterstützung; es ist eine riesige Freude, dass euch unsere Musik so gut gefällt.“

Das rundenbasierte RPG Clair Obscur: Expedition 33 erscheint am 24. April 2025 für PlayStation 5, Xbox Series sowie PC über Steam und den Epic Games Store. Xbox-SpielerInnen können das Spiel ab dem ersten Tag über den Game Pass spielen. Eine Handelsversion gibt es für PlayStation 5 – diese könnt ihr bei Amazon* schon vorbestellen. Zusätzlich gibt es eine Premium Collector’s Edition, die in Europa bei Laced Records erscheint.

Wird jetzt schon verfilmt

Zuletzt sorgte Clair Obscur: Expedition 33 für Aufsehen bei der Developer_Direct von Xbox, wo es mit seinem außergewöhnlichen Setting, inspiriert von der Belle Époque, und seinem Kampfsystem auf sich aufmerksam machte.

Die düstere Geschichte dreht sich um die „Paintress“, eine gottähnliche Figur, die jedes Jahr eine neue Zahl auf ihren Monolithen malt – mit fatalen Folgen für alle Menschen dieses Alters. Expedition 33 begibt sich auf die gefährliche Mission, diesen Kreislauf zu durchbrechen.

Etwas überraschend kam, dass auch eine Live-Action-Verfilmung in Zusammenarbeit mit Story Kitchen in Planung ist. Das Produktionsstudio hinter Tomb Raider und Streets of Rage arbeitet gemeinsam mit Sandfall Interactive an der Adaption für die große Leinwand.

Behind the Music:

Alicia – Music Video:

Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive