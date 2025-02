Das Spiel vom Persona-Komponist ist zurück und ihr könnt es bald ausprobieren

Erinnert ihr euch an Guns Undarkness? Das Spiel ist eine ganze Weile aus der Berichterstattung verschwunden. 2022 wurde eine Kickstarter-Kampagne zum Spiel sehr erfolgreich beendet. Grund dafür dürfte vor allem gewesen sein, dass das Spiel von Persona-Komponist Shoji Meguro entwickelt wird.

Und der hat die letzten Jahre nicht untätig verstreichen lassen. Heute kehrt Guns Undarkness mit einem Paukelschlag zurück: Es gibt einen neuen Trailer und in wenigen Tagen eine spielbare Demo bei Steam, wie Kodansha und MegaRock bekannt geben.

Die Demo erscheint am 24. Februar auf Steam. Guns Undarkness ist ein taktisches JRPG mit Stealth-Elementen, das taktische Positionierung mit rundenbasierten Kämpfen kombiniert und SpielerInnen die Freiheit lässt, ihre Feuerwaffen individuell anpassen.

Gameplay mit taktischer Tiefe

Das Gameplay bietet taktische Tiefe durch die Kombination von Schleichangriffen und strategischen Gefechten. Werden Gegner aus dem Verborgenen heraus angegriffen, wird ein Angriffsbonus aktiviert, der zusätzlichen Schaden vor Beginn des rundenbasierten Kampfes ermöglicht. Im Kampf selbst können Fähigkeiten eingesetzt werden, die SP (Skill Points) verbrauchen, während normale Angriffe keine SP kosten. Außerdem können Waffen mit speziellen Buff- und Debuff-Fähigkeiten ausgestattet werden.

Abseits der Kämpfe dient das amphibische U-Boot Maroon als Versteck der „Alpha Team“-Einheit und Basis für die Missionen. Hier können Quests angenommen und Waffen angepasst sowie neue gebaut werden. Die Waffen lassen sich mit gefundenen Teilen und Bauplänen individuell verbessern.

Shoji Meguro fungiert nicht nur als leitender Entwickler, sondern komponiert natürlich auch den Soundtrack. Unterstützt wird er von Ilya Kuvshinov, der als Charakterdesigner an Ghost in the Shell: SAC 2045 und The Wonderland beteiligt war, sowie von Lotus Juice, der als Rapper und Musiker aus der Persona-Serie bekannt ist.

Guns Undarkness spielt in einer dystopischen Zukunft im Jahr 2045, in der gesellschaftliche Spaltung und nukleare Zerstörung die Welt ins Chaos gestürzt haben. Im Mittelpunkt steht ein Rookie-Mitglied einer privaten Militärfirma, das die Wahrheit hinter einer revolutionären Bewegung aufdecken muss. Der visuelle Stil und die Erzählweise sind dabei von Spielen wie Metal Gear Solid und Persona inspiriert.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Guns Undarkness, Kodansha, MegaRock