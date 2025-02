Fable of Fairy Stones erscheint erstmals im Westen für Nintendo Switch

Regista Co., Ltd. und der deutsche Publisher First Press Games haben die internationale Veröffentlichung des JRPGs Fable of Fairy Stones für Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel, das bisher nur im japanischen eShop verfügbar war, soll ab heute im eShop vorbestellt werden können.

Die Veröffentlichung ist für den 1. März 2025 bestätigt. Derzeit gibt es noch einen Launch-Rabatt von 20 Prozent. Für 11,99 Euro könnt ihr zum Einführungspreis vorbestellen, später kostet das Spiel 14,99 Euro.

Fable of Fairy Stones wurde ursprünglich für Mobilgeräte veröffentlicht, aber für die Switch-Version umfassend überarbeitet. Die Neuauflage bietet detailliertere Grafiken, neue Musikstücke für jedes Dungeon, zusätzliche Bewegungsoptionen, optimierte Kämpfe sowie sowohl Analog- als auch Steuerkreuzkontrollen.

Das Spiel entführt SpielerInnen in eine nostalgische 3D-DOT-RPG-Welt mit einem klassisch gestalteten Karten- und Charakterdesign. Die Geschichte spielt in Middengeard, einem einst friedlichen Land, das zunehmend vom Chaos heimgesucht wird. Die internationale Version enthält die Originalübersetzung aus dem Japanischen.

SpielerInnen übernehmen die Rolle eines Helden, der die Feensteine finden und Frieden wiederherstellen muss. Dabei stellen sich ihm zahlreiche Monster und Bosse mit einzigartigen Eigenschaften in den Weg. Die Wahl der richtigen Waffen und das Ausnutzen gegnerischer Schwachstellen sind entscheidend für das Überleben.

Fable of Fairy Stones möchte sich durch seinen einzigartigen Voxel-Artstil auszeichnen und bietet zufallsgenerierte Ausrüstung, eine weitläufige Karte mit gefährlichen Dungeons und herausfordernde Rätsel. Spieler können zudem den gesamten Schwierigkeitsgrad des Spiels anpassen und nach Abschluss der Hauptgeschichte KI-generierte Zusatzlevel freischalten.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Fable of Fairy Stones, First Press Games, Regista