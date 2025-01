Das war … Kalenderwoche 1/2025

Hoffentlich seid ihr gut ins 2025 gestartet! Erwartungsgemäß gab es im Gaming-Bereich nur sehr wenige Neuigkeiten, das dürfte ab nächster Woche wieder anziehen. Dennoch blicken wir auf die Tage des Jahreswechsels zurück mit den Verkaufszahlen von Final Fantasy VII Rebirth, Sonys IPs und Vorfreude für Tales-of-Fans. Zum Schluss gibt es den Abschluss der GotYs unseres Teams sowie die Neuerscheinungen im Januar. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wie gut hat sich eigentlich Final Fantasy VII Rebirth (PS5) verkauft? Fakt ist, dass wir es nicht wissen. Aber dass es keine offiziellen Zahlen gab, sagt eben auch schon etwas aus. Weder enttäuscht noch berauscht zeigt sich aktuell Yoshinori Kitase. Er verwies auch darauf, dass das Spiel nur für eine Plattform erhältlich ist, aber das ändert sich ja bald.

Ein Auf und Ab erlebte Sony im letzten Jahr. Hermen Hulst hat in einem Interview nun unter anderem über die klassischen IPs gesprochen. Man prüfe, wie man dieses Vermächtnis in Zukunft nutzen könne. Dabei gehe es nicht nur um Nostalgie, sondern auch um Vielfalt.

Im Jahr 2025 feiert Tales of den 30. Geburtstag. Das will man ausgiebig feiern und so stellt Bandai Namco mehrere Jubiläumsprojekte in Aussicht. Neben Remastern wäre ja auch ein neuer Ableger so langsam fällig. Im Juni beim Tales of Festival wäre doch eine gute Gelegenheit dafür.

In einem neuen Trailer konnten wir die Gameplay-Features aus The Bustling World (PC) betrachten. Mitte Januar steht Version 3.0 von Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil) an, es wartet hauptsächlich eine neue Welt. Neue Hardware wurde ebenfalls enthüllt, nämlich der Handheld Atari Gamestation Go, welcher wohl vor allem für Retro-Fans interessant sein könnte. Apropos retro: Zwei Nintendo-Geschichten sorgten ebenfalls noch für Aufmerksamkeit. Die Rede ist vom blauen Hund und einem gestrichenen Feature aus

Bei JPGAMES präsentieren wir euch jeden Monat die wichtigsten Neuerscheinungen. Natürlich gibt es inzwischen die Januar-Liste, welche auffallend viele Remaster und Portierungen bietet. Könnt ihr euer Weihnachtsgeld schon ausgeben?

Nun blicken wir nochmals aufs letzte Jahr zurück mit den Spielen des Jahres 2024 unseres Teams. Was waren die Favoriten von Jan, Michi, Pino und Ruben? Die restlichen GotYs gibt es im Artikel von letzter Woche.