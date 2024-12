JPGAMES.DE: Michis Spiele des Jahres 2024

Platz 2: Paper Mario: Die Legende vom Äonentor



Als ich zum ersten Mal ein Paper Mario spielte, The Origami King, war ich hellauf begeistert von der Kreativität dieser Spiele. Auch Die Legende vom Äonentor hat mich umgehauen, jedoch nicht so stark wie Origami King (vermutlich, weil ich das zuerst gespielt hatte). Dennoch war das Abenteuer mit Mario und ständig wechselnden BegleiterInnen (liebe Grüße aus 2024 an Leute im Forum, die sich über diese Schreibweise aufregen) und deren Fähigkeiten für einige unterhaltsame Stunden gut. Okay, das klang jetzt komisch. Schnell! Zu meinem Platz 1!