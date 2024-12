Fans entdecken spannendes, gestrichenes Feature in Zelda: Majora’s Mask nach 25 Jahren

Immer wieder machen Fans spannende Entdeckungen in uralten Videospielen, die aus irgendeinem Grund 20, 25 oder 30 Jahre lang verborgen geblieben sind. Oft machen diese Entdeckungen dann ihre verdienten Schlagzeilen, so wie es derzeit ein einst gestrichenes Feature aus Zelda: Majora’s Mask macht.

Fans haben herausgefunden, dass das Spiel ursprünglich die Unterstützung für das „Nintendo 64“-Mikrofon vorsah. Diese Funktion wurde jedoch vor der Veröffentlichung gestrichen, obwohl sie bereits teilweise im Code des Spiels implementiert war.

Das „Nintendo 64“-Mikrofon, auch als Voice Recognition Unit (VRU) bekannt, war ein spezielles Zubehör, das an den vierten Controller-Port der Konsole angeschlossen werden konnte. Nie davon gehört? Das liegt nicht nur daran, dass es nicht in Europa erschienen ist. Das Gerät ist auch mehr oder weniger gefloppt. Tatsächlich kamen das N64-Mikrofon letztlich nur in zwei Spielen zum Einsatz: Hey You, Pikachu! und im Japan-exklusiven Densha de Go! 2 Kōsoku-hen.

Das Gerät ermöglichte jedenfalls den SpielerInnen, Sprachbefehle auszuführen, die bestimmte Aktionen im Spiel auslösten. Im Falle von Majora’s Mask wurden sechs solcher Befehle programmiert, die alle auf Japanisch waren. So war vorgesehen, dass SpielerInnen mit dem Befehl „Hai Chiizu“ („Say Cheese“) ein Foto aufnehmen, während „Miruku“ („Milk“) in der Nähe einer Kuh die Funktion von Eponas Lied übernahm und eine Milchflasche füllte.

Darüber hinaus erlaubte der Befehl „Okirou“ („Aufwachen“) beispielsweise das Überspringen der Sonate des Erwachens und mit „Haiya“ konnte man Epona beschleunigen, indem einer ihrer Karotten-Boosts ausgelöst wurde. Ein weiterer Befehl namens „Osuwari“ („Sitz“) war offenbar für Hunde vorgesehen, blieb jedoch ohne Funktion.

Die Mikrofonunterstützung reiht sich in die experimentellen Ansätze von Majora’s Mask ein, das für sein einzigartiges Drei-Tage-Zyklus-Gameplay bekannt ist. Dennoch wurde die Funktion nie in der finalen Version genutzt.

Das Video von Skawo:

