„Remake“ zu Zelda: Ocarina of Time in der Unreal Engine 5 begeistert Fans

Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1998 gilt Zelda: Ocarina of Time als einer der Meilensteine der Videospielgeschichte und als einer der beliebtesten Titel der traditionsreichen Zelda-Serie.

Nintendo hat den Klassiker schon einmal für Nintendo 3DS neu aufgelegt. Auch andere Zelda-Spiele bekamen im Laufe der Jahre bekanntlich eine HD-Behandlung. Doch ein Remake, wie es Entwickler und Youtuber CryZENx erschafft, dürfte nicht auf der To-Do-Liste von Nintendo stehen.

CryZENx arbeitet schon seit Jahren an einer Neuinterpretation mit der Unreal Engine. 2015 hat er mit der Unreal Engine 4 begonnen, inzwischen hat er die Arbeit vollständig auf die Unreal Engine 5 verlagert. In einem aktuellen Video präsentiert er seine neuesten Arbeiten, die das Dorf Kakariko in einem völlig neuen Licht erscheinen lassen.

Die technische Umsetzung ist bemerkenswert: Jeder Grashalm wackelt, die Beleuchtung wurde mit Sonnenstrahlen realistisch gestaltet, und die Wasseroberflächen glänzen durch hochmoderne Techniken. Das überarbeitete Hyrule bleibt dabei den Wurzeln des Originals treu, während die deutlich höhere Auflösung und die modernen Effekte dem Spiel einen Look verleihen, den sich viele Fans auch für ein neues Zelda-Spiel wünschen würden.

Begeisterte Fans und rechtliche Hürden

Die Reaktionen auf CryZENx’ Arbeit sind seit jeher entsprechend überwältigend positiv. Viele Fans verfolgen das Projekt seit Jahren und unterstützen den Entwickler sogar finanziell über Patreon. Doch ob das Projekt jemals in einer spielbaren Version für die breite Öffentlichkeit gipfelt, bleibt mehr als fraglich.

Spätestens dann dürfte wohl Nintendo einschreiten. CryZENx schreibt wohl auch deshalb auf seiner Patreon-Seite, dass es sich beim Gezeigten nicht um fertiggestellte Spiele handelt und nichts ohne die Erlaubnis von Nintendo vervollständigt würde.

Es ist nicht das erste „Ocarina of Time“ in der Unreal Engine 5. Auch YouTuber RwanLink versuchte sich bereits, beschränkte sich dabei aber nur auf Videos und keine spielbare Version. Hier seht ihr Kakariko Village in seiner Interpretation!

Das neue Video von CryZENx:

via 4P, Bildmaterial: CryZENx