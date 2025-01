Kryptischer Insider-Beitrag lässt Fans über Pokémon-Legenden: Z-A spekulieren

Auch 2025 dürfte ein nennenswertes Jahr für das Pokémon-Franchise werden. Anfang letzten Jahres kündigte The Pokémon Company Pokémon-Legenden: Z-A an, das dieses Jahr für Nintendo Switch an den Start gehen soll.

Bis dato bleiben offizielle Angaben zum „Arceus“-Nachfolger noch überschaubar. Vermeintliche Leaks und Gerüchte laden allerdings bereits zum Spekulieren ein. Der Titel soll etwa die Rückkehr der Mega-Entwicklungen mit sich bringen, die seit Pokémon Let’s Go Pikachu und Let’s Go Evoli nicht mehr in einem Hauptserien-Abelger aufgetaucht sind. Auch die mögliche Auswahl von Starter-Pokémon in Pokémon: Legends: Z-A wurde bereits diskutiert.

Ein neuer Post vom vermeintlichen Insider Riddler Khu könnte nun einen Hinweis darauf geben, mit welchen weiteren Taschenmonstern wir in „Z-A“ rechnen dürfen. Das ist zumindest die weitläufige Interpretation. Der Twitter-Post enthält Bilder von 30 verschiedenen Pokémon und Khu bittet Fans und Follower, aus der Riege an Taschenmonstern „auszuwählen“.

Die Aufstellung umfasst mehrere Starter-Pokémon-Entwicklungen, auch legendäre Pokémon sind vertreten. Die Absicht von Khu bleibt unklar – es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir mit manchen oder allen Pokémon seines Posts ein baldiges Wiedersehen erwarten dürfen.

Übrigens: „Z-A“ ist noch nicht erschienen, da kursieren bereits Gerüchte um ein weiteres Pokémon-Spiel, das 2025 an den Start gehen könnte. Hier lest ihr alles Wissenswerte.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak